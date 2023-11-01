明年第5屆公益彩券上路！電腦彩券將微調　3玩法取消封牌

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為感謝消費者一路支持，讓彩券公益盈餘持續增加，協助推動各種社會福利，台灣彩券與發行機構中信銀行特別向主管機關爭取在第4屆發行屆滿前，舉辦感恩加碼活動，其中「大樂透」自11月14日起加開「100組200萬元」獎項，活動期間除了可以對當期開獎的例行獎號外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得200萬元獎金。
若同一組促銷獎號有2注（含）以上中獎，則200萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組200萬元獎金全部送出、或是到12月15日為止。
至於易累積高頭獎的「威力彩」於11月13日當期頭獎加碼2億元，「BINGO BINGO賓果賓果」自12月2日至12月17日連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。
此外，隨著明年第5屆公益彩券上路，謝志宏也透露，電腦型彩券玩法會進行微調，首年不會推出新款電腦型彩券，少數較冷門玩法可能下架，第2年起才會研議推出新款玩法。另三星彩、四星彩及39樂合彩3款產品將取消封牌，改設定總獎金上限。不過，謝志宏也表示，最後調整方案仍待財政部核定。