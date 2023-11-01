黃國倫自曝曾與老婆吵架！差點回不了家 喊「這件事」一定要做
藝人夫妻檔黃國倫與寇乃馨堪稱演藝圈模範夫妻，兩人今天更一同出席衛教活動、呼籲民眾「趕快打疫苗」。黃國倫說，當年覺得打流感疫苗花錢，還要挨針，夫妻倆因此大吵一架，還被威脅「沒打不准回家」，最後乖乖就範，不過他也說，打了疫苗後確實安心不少，呼籲民眾，有公費資格，千萬別浪費。
記者林志怡／台北報導
公費流感疫苗第2階段從今天起開打，50至64歲無高風險慢性病成人都可以前往醫療院所或接種站接種，衛福部疾管署連續第7年與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站，方便民眾就近施打，黃國倫與寇乃馨也受邀出席開打記者會、到現場接種公費流感疫苗。
黃國倫及寇乃馨今年擔任防疫大使，但黃國倫在記者會中提到，其實他在多年前、最一開始也是不想打疫苗的，當時寇乃馨提議要兩人一起去自費打流感疫苗，他覺得花錢又要挨針，實在是不願意，結果因此與寇乃馨大吵一架，殊不知老婆立刻下狠招、沒打流感疫苗不准他回家，最後他也聽話接種疫苗了。
不過，那次之後，夫妻倆也養成了每年打流感疫苗的習慣。黃國倫說，相信很多民眾也跟他最開始一樣，覺得沒事幹嘛打針，他第一次真的是被老婆逼的，但跟著老婆一起打疫苗之後，感覺確實安心了，尤其現在有這麼多疾病威脅，至少透過流感疫苗，儘量把得流感的機率阻隔掉。
寇乃馨也強調，當時黃國倫抵死不從，但她認為，打流感疫苗真的是非常重要的保護措施，她就曾經看過朋友得了流感變成重症，最後還要洗腎，大家都會緊張新冠肺炎疫情，可流感也不遑多讓，她的弟弟妹妹家之前也有人得流感，結果一人中獎，全家像保齡球一樣，一個接一個倒，大家一定該防就要防。
此外，疾管署提醒，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30到80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。