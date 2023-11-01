MLB／遊騎兵拚隊史首冠！G5派季後賽不敗Eovaldi對決響尾蛇Gallen
大聯盟（MLB）世界大賽G5將於2日在亞利桑那響尾蛇主場續戰，目前遊騎兵已取得3勝1敗聽牌優勢，只要G5再搶下1勝就能捧起隊史首冠，根據《MLB.com》官網透露遊騎兵將派出Nathan Eovaldi，對決響尾蛇Zac Gallen，此外遊騎兵打線中美聯冠軍戰MVP Adolis Garcia，與王牌Max Scherzer都因傷勢被移出世界大賽名單。
記者張志宇/綜合報導
遊騎兵Max Scherzer在G3中，因背部抽筋在3局投完後被提前換下，Adolis Garcia則是在G3第8局時，一次揮棒受傷而被換下，賽後檢查為左腹斜肌受傷，遊騎兵教頭Bruce Bochy將這次拉傷描述為中等程度，並表示：「老實說，這永遠都不是什麼好消息。」目前遊騎兵確定由Ezequiel Duran取代Adolis Garcia的位置，而Max Scherzer則由左投Brock Burke接替。
Nathan Eovaldi是遊騎兵在世界大賽G1的先發投手，雖僅投4.2局失5分，但靠著Corey Seager在9局下擊出追平2分砲逃過敗投，Nathan Eovaldi在今年季後賽登板中，共計先發5場拿下4勝（0敗），目前還未嘗敗果，季後賽防禦率為3.52。
響尾蛇Zac Gallen在G1先發與Nathan Eovaldi對決，該場主投5局失掉3分原為該場勝利投手候選人，但響尾蛇在9局下被Corey Seager擊出追平2分砲勝投飛掉，今年季後賽5場先發拿下2勝2敗、防禦率5.27，目前在季後賽只要他登板，響尾蛇已苦吞3連敗。