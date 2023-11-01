交付陸配徐春鶯赴中談任務？柯文哲反批：典型製造假新聞
民眾黨不分區立委名單傳出納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯納入不分區，引發爭議。徐春鶯目前人在中國，柯文哲今（1）日被問到是否交付徐春鶯任務要跟中國團體談。對此，柯文哲聽聞後多次反問記者「誰講的」，並批媒體「典型的製造假新聞」、「我還沒有看過她，要怎麼交代任務？」
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲上午召開「淨零碳排 永續未來」能源政策記者會，會後接受媒體聯訪，媒體詢問，徐春鶯目前人在中國，有陸配團體盛傳因爲柯文哲有交付徐春鶯一些任務，要她跟中國團體談？柯文哲聽完後多次反問「是誰講的？」、「你不要這樣講說有人，我最討厭這種，誰講的？」「不能通說怎樣，這樣搞是典型的假新聞。」
柯文哲說，「我跟你講，我還沒有看過她，要怎麼交代任務？」記者又問，是否柯文哲不曉得徐春鶯的動向？柯說，自己昨天問過，徐春鶯應該今天晚上會回來。
針對網紅陸配「上官亂」認為，若柯文哲真的為了陸配好，而不是為了討好對岸，可找一位熟悉新住民業務的技術官僚或NGO人士即可，不一定非得是中配？柯文哲回應，「聽了妳的那個，一時間無法了解那個問題的邏輯」。
柯文哲說，常常是這樣，你們不要拿一個誰的意見來問他，「台灣有2300萬人口，我們有時候沒有辦法去回答每一個人的意見。」