台籃涉賭風暴／球員簽賭是否比照打假球辦理？籃協盼將懲處明確化

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籃壇簽賭案目前有如「擠牙膏」的方式被接連爆出，但是針對球員的懲處和什麼樣的行為必須被禁止，卻沒有明確規定。比如說目前籃協雖然強調是「最高標準」來處置，但球員被抓到確定有簽賭的行為是否就等同於「打放水球」？籃協方面坦言目前只能一案、一案開會來決定處置，速度不但不夠快，也難以達到警告的效果。
張承中說自己希望能改變這樣的情況，「懲處辦法要理事會通過，協會應該在12月會召開一個理事會，希望那時候能將辦法明確化，什麼樣的比賽、什麼樣的人要禁止什麼行為。」
「台灣職業籃球發展到現在才第3年，坦白講目前兩聯盟和籃協的內規，針對假球和簽賭的規則沒有到那麼細。比如說球員的簽賭是指他簽自己的比賽、所屬的比賽，那其他聯盟算不算？他能不能賭其他運動？他的朋友、親屬算不算？不同情況應對的刑法、社會秩序維護法和運彩條例都不一樣。」張承中坦承目前在簽賭和假球方面並沒有規範的很詳細，這次事件來的快、且影響層面廣，籃協和聯盟及球隊能做的，就是盡快明確化相關規範。
據了解，P.Leagu+內部有自己的一套處置方式，球員簽賭方面，非法是絕對禁止，籃球以外的運動可以，籃球方面的話可以國外比賽、NBA，但國內聯賽相關賽事是絕對不行。至於SBL和T1方面，也有自己的規範，但3聯盟辦法不統一，線袃需要進行討論來整合。