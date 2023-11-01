綠營控包庇廖先翔父子不法 新北府：如同黃國昌、賴清德處理態度
針對民進黨召開記者會批評新北市議員廖先翔及其父親廖正良2人，被周刊爆料長期占用汐止保育區蓋豪宅、國有地營私利等不法情事，指控正請假參選總統的新北市長侯友宜，砲轟其主政下的新北市政府毫無作為，涉嫌包庇。對此，新北市政府今（1）日回應，對於任何違規檢舉與陳情，皆依規定錄案並依既有程序處理，如同處理前立委黃國昌占用國有地案、副總統賴清德萬里老家違建及用地爭議，強調市府態度一致，就是依法行政，依既有SOP嚴謹辦理。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府地政局編定管制科科長黎志偉表示，關於廖先翔所涉相關違規情形，後續將依媒體報導的地點，邀集中央國產署等相關單位前往會勘，釐清相關爭議。
另外針對賴清德萬里老家究竟過去有無繳稅紀錄？新北市政府稅捐處也發布聲明說明，指出該房屋至今未申請建照、使照，是沒有辦理房屋所有權登記之建物，再經調閱相關稅籍底冊，確認也無該屋稅籍資料；對於賴清德選舉辦公室所稱過去都有繳交房屋稅，應請房屋所有人提供稅捐處相關繳納證明等資料憑辦提出證明。
新北市政府稅捐處說明，房屋如有新建、增建、改建等，若未依法向稅捐機關申報確屬逃漏稅行為；呼籲房屋所有人應儘速依法向稅捐處所轄分處申報設籍，履行國民應盡的納稅義務。