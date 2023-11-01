無薪假人數仍破萬！製造業佔8成8、金屬機電工業減少252人
勞動部今（1）日公布最新一期無薪假數據，共計436家、10,869人實施，比上期增12家、但減少64人，其中製造業仍為最大宗，佔整體無薪假人數8成8。勞動部表示，製造業中的金屬機電工業本期減少252人，為減少最多的產業，但整體製造業狀況仍不穩定，後續還要再觀察。
記者李琦瑋／台北報導
勞動部今天公布「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」情形，共計436家，實施人數10,869人，與上一期、10月24日公布實施424家，實施人數10,933人相比，本期家數增加12家，人數減少64人，多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月（含）以下。
根據勞動部資料顯示，本期實施家數最多仍為製造業244家，其次為批發零售業118家、支援服務業（旅行社）22家；實施人數最多為製造業9659人，其次是批發及零售業927人、支援服務業83人。
勞動部表示，本期雖然仍以製造業實施人數為最多，佔整體8成8，但減少最多的也是在製造業，共計停止實施113人，但細項產業仍有增有減，其中金屬機電工業減少252人，主要是有1家工具機廠商因為接到急單，提前停止實施逾100人；另有1家金屬製品廠商，當初通報時間到，不再接續實施，也停止了100多人。
勞動部說，資訊電子工業則增加102人實施無薪假，主要是有一家電子零組件廠因為訂單減少，實施60人，實施期間為3個月、每月4至8天；化學及跟民生工業則沒有太大變動。本期有增有減，顯示製造業狀況仍不穩定，後續還要密切觀察。