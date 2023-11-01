全球「最富裕20國」排行榜出爐！新加坡奪冠 台灣名列12打敗德國
財經網站《Insider Monkey》 依據國際貨幣基金（IMF）按國家公布的人均GDP數據後，以「購買力平價」（Purchasing Power Parity, PPP）計算後，近日發布「全世界最富裕20國」排行榜，新加坡以15萬7354美元奪冠，台灣以7萬3344美元位居第12名，打敗荷蘭、冰島、奧地利、安道爾、德國、瑞典、比利時以及澳洲。
記者林莞茜／綜合報導
根據報導，全球最富裕前5名依序為新加坡的15萬7354美元、盧森堡的14萬2490美元、卡達的12萬4834美元、愛爾蘭的12萬4596美元、阿拉伯聯合大公國的8萬8221美元；第6至10名為瑞士的8萬7963美元、挪威的8萬2655美元、美國的8萬35美元、聖馬利諾的7萬8926美元、汶萊的7萬5583美元。
第11至第20名，則分別為丹麥、台灣、荷蘭、冰島、奧地利、安道爾、德國、瑞典、比利時以及澳洲。而台灣人均GDP為7萬3344美元。
報導指出，儘管台灣未被全球承認為獨立國家，但它仍然是一個經濟大國，因為全球最大的代工晶片製造商台積電，以及其他重要的電子公司的總部都設在這裡，這在全球消費性電子供應鏈中發揮著至關重要的作用。