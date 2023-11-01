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實測／foodpanda雙11優惠券出爐！滿250元現折250元　真的吃免錢

▲foodpanda從11月1日起到11月12日推出「限時單單免費送」，每天上午11點，美食外送訂單滿250元現折250元，每天下午5點，生鮮雜貨及熊貓超市，滿349元現折349元。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲foodpanda從11月1日起到11月12日推出「限時單單免費送」，每天上午11點，美食外送訂單滿250元現折250元，每天下午5點，生鮮雜貨及熊貓超市，滿349元現折349元。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

雙11購物節外送平台 foodpanda參戰！從11月1日起到11月12日推出「限時單單免費送」，每天上午11點，美食外送訂單滿250元現折250元，每天下午5點，生鮮雜貨及熊貓超市，滿349元現折349元。《NOWnews》實際於11點整點立即搶到優惠，友人訂購速食也都成功享有250元折扣。感覺發送的折扣碼還算頗有誠意。今天下班前5點還有349元的生鮮折扣碼可以搶。

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雙11優惠起跑，foodpanda從11 月 1 日起連續 12 天每天中午11點和下午5點推出限時免單，11點美食外送折250元，下午5點生鮮折349元，購買必勝客、麻古茶坊等精選大牌店家商品，滿額疊加優惠5折起。foodpanda向《NOWnews》表示，每天預計會送出萬份優惠碼，每一組優惠碼一個人限使用一次，但foodpanda每天優惠碼都不相同，意味天天都可搶。

▲實測／雙11 foodpanda 「白吃」優惠兩個便當幾乎不用錢。（圖／網友提供）
▲周邊有不少有人都在11點準時下單搶到250元折扣，像是肯德基兩份套餐再搭配滿額折價，原本要401元，折扣疊加後只需71元就能買到兩份套餐。（圖／網友提供）
可以感覺到這次foodpanda的折扣碼誠意十足，記者周邊友人都紛紛曬出折扣250元的帳單，像是點兩份肯德基套餐，搭配會員滿額折80元，原本要401元，最後只付71元，還有人訂購三個便當加運費166元，相當划算。

但有搶到折扣碼優惠的大多都是11點準時下單才有搶到。下午5點還可以再搶一波生鮮雜貨，滿 349 元現折 349 元。除了萬份「白吃」餐點，更聯手必勝客、頂呱呱、珍煮丹、麻古茶坊等多間人氣品牌，消費滿額最高折抵 80 元，滿 250 元輸入指定優惠碼再享 7 折，疊加優惠 5 折起。

▲foodpanda從11 月 1 日起連續 12 天每天中午11點和下午5點推出限時免單。（圖／官方提供）
▲foodpanda從11 月 1 日起連續 12 天每天中午11點和下午5點推出限時免單，輸入優惠碼即可享優惠。（圖／官方提供）
活動內容

  • 11 月 1 日至 11 月 12 日 ，每天上午 11 點，美食外送消費滿 250元輸入指定優惠碼折 250 元，外帶自取輸入優惠碼【十一爽取】滿 100 元折 100 元；每天下午 5 點起，pandamart 熊貓超市、生鮮雜貨消費滿 349 元，輸入指定優惠碼折  349 元。優惠碼數量有限兌完為止。
  • 11 月 1 日下訂肯德基，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元，不限訂購次數，限量。
  • 11 月 8 日美食外送下訂迷客夏，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元，不限訂購次數，限量。
  • 11 月 1 日至 11 月 12 日，美食外送輸入優惠碼【滿漢全十一】，消費滿額享 85 折。
  • 11 月 1 日至 11 月 12 日，美食外送十一月指定店家享現折優惠，消費滿 250 元 輸入優惠碼【十一爽翻天】再享 7 折，疊加優惠最低 5 折起。優惠券最高折抵 80 元，每人限使用 1 次，限指定使用者，限使用線上付款。
  • 11 月 11 日pandamart 熊貓超市指定分店，輸入優惠碼【今天雙十一】，滿 649 元享 75 折，最高折抵 300 元。
  • 11月 1 日至 11 月 12 日，外帶自取輸入優惠碼【十一上加喜】，滿 149 元享 7 折，最高折抵 60 元，每人限 5 次，兌完為止。

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