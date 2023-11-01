實測／foodpanda雙11優惠券出爐！滿250元現折250元　真的吃免錢

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可以感覺到這次foodpanda的折扣碼誠意十足，記者周邊友人都紛紛曬出折扣250元的帳單，像是點兩份肯德基套餐，搭配會員滿額折80元，原本要401元，最後只付71元，還有人訂購三個便當加運費166元，相當划算。
但有搶到折扣碼優惠的大多都是11點準時下單才有搶到。下午5點還可以再搶一波生鮮雜貨，滿 349 元現折 349 元。除了萬份「白吃」餐點，更聯手必勝客、頂呱呱、珍煮丹、麻古茶坊等多間人氣品牌，消費滿額最高折抵 80 元，滿 250 元輸入指定優惠碼再享 7 折，疊加優惠 5 折起。
活動內容
- 11 月 1 日至 11 月 12 日 ，每天上午 11 點，美食外送消費滿 250元輸入指定優惠碼折 250 元，外帶自取輸入優惠碼【十一爽取】滿 100 元折 100 元；每天下午 5 點起，pandamart 熊貓超市、生鮮雜貨消費滿 349 元，輸入指定優惠碼折 349 元。優惠碼數量有限兌完為止。
- 11 月 1 日下訂肯德基，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元，不限訂購次數，限量。
- 11 月 8 日美食外送下訂迷客夏，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元，不限訂購次數，限量。
- 11 月 1 日至 11 月 12 日，美食外送輸入優惠碼【滿漢全十一】，消費滿額享 85 折。
- 11 月 1 日至 11 月 12 日，美食外送十一月指定店家享現折優惠，消費滿 250 元 輸入優惠碼【十一爽翻天】再享 7 折，疊加優惠最低 5 折起。優惠券最高折抵 80 元，每人限使用 1 次，限指定使用者，限使用線上付款。
- 11 月 11 日pandamart 熊貓超市指定分店，輸入優惠碼【今天雙十一】，滿 649 元享 75 折，最高折抵 300 元。
- 11月 1 日至 11 月 12 日，外帶自取輸入優惠碼【十一上加喜】，滿 149 元享 7 折，最高折抵 60 元，每人限 5 次，兌完為止。