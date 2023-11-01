全國運動會新北代表隊獲副總統獎 市府頒8700萬獎助金
今年度全國運動會上週在台南市圓滿落幕，新北市代表隊共獲得60金56銀76銅共192面獎牌的優異成績，榮獲縣市總排名第二名的副總統獎，今（1）日上午新北市田徑及射擊代表隊選手前往新北市政府獻獎，由代理市長、副市長劉和然接受，並將發出8700萬獎助金，讚許代表隊在全運會上的卓越成績。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，新北市運動人才培育以金字塔為體系，透過選、訓、賽、獎、輔，拔尖固底，於三級培育基礎從學校端銜接至第四級社會端，甚至更上層樓銜接至國家代表隊成員，這次新北市代表隊共有967名隊職員，參加34個運動種類，陣中包含多位亞奧運國手及爭取連霸的績優運動員，合力為新北市奪下192面獎牌，藉由市政會議公開表揚及感謝選手、教練們集訓及賽會期間的辛勞，以及所有行政團隊的後勤支援，期許大家隔年再創佳績。
新北市政府體育處指出，代表隊中許多選手延續參加國內外大賽事的氣勢，突破個人佳績，其中亞運選手林郁婷、羅嘉翎、陳玟卉、連珍羚、丁華恬、湯智鈞、雷千瑩等皆獲得金牌；田徑選手周庭印在10000公尺及3000公尺障礙雙金入袋，為自己的全運會生涯累積11面金牌、陳彩娟在女子全能破大會紀錄，射擊男子組楊子謙10公尺空氣步槍個人賽破大會紀錄、舉重也有多位選手創大會紀錄。另角力選手鄭凱文及林銘軒完成8連霸，柔道選手連珍羚完成7連霸，柔道選手蔡明諺、射擊選手徐曉如、划船選手黃義婷完成5連霸的紀錄。
新北市政府體育處說明，依據「新北市績優體育團體教練及個人獎助金發給要點」此次奪得佳績的金牌選手可獲頒30萬，以及核發43萬2000元整訓練補助金，選手可於賽會結束後持續保持訓練工作，為自己的競技運動實力再提昇。