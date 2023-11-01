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全國運動會新北代表隊獲副總統獎　市府頒8700萬獎助金

▲獲得全運會第二名副總統獎的新北代表隊到新北市政府獻獎接受表揚。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.01）
▲獲得全運會第二名副總統獎的新北代表隊到新北市政府獻獎接受表揚。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.11.01）

記者吳嘉億／新北報導

今年度全國運動會上週在台南市圓滿落幕，新北市代表隊共獲得60金56銀76銅共192面獎牌的優異成績，榮獲縣市總排名第二名的副總統獎，今（1）日上午新北市田徑及射擊代表隊選手前往新北市政府獻獎，由代理市長、副市長劉和然接受，並將發出8700萬獎助金，讚許代表隊在全運會上的卓越成績。

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劉和然表示，新北市運動人才培育以金字塔為體系，透過選、訓、賽、獎、輔，拔尖固底，於三級培育基礎從學校端銜接至第四級社會端，甚至更上層樓銜接至國家代表隊成員，這次新北市代表隊共有967名隊職員，參加34個運動種類，陣中包含多位亞奧運國手及爭取連霸的績優運動員，合力為新北市奪下192面獎牌，藉由市政會議公開表揚及感謝選手、教練們集訓及賽會期間的辛勞，以及所有行政團隊的後勤支援，期許大家隔年再創佳績。

新北市政府體育處指出，代表隊中許多選手延續參加國內外大賽事的氣勢，突破個人佳績，其中亞運選手林郁婷、羅嘉翎、陳玟卉、連珍羚、丁華恬、湯智鈞、雷千瑩等皆獲得金牌；田徑選手周庭印在10000公尺及3000公尺障礙雙金入袋，為自己的全運會生涯累積11面金牌、陳彩娟在女子全能破大會紀錄，射擊男子組楊子謙10公尺空氣步槍個人賽破大會紀錄、舉重也有多位選手創大會紀錄。另角力選手鄭凱文及林銘軒完成8連霸，柔道選手連珍羚完成7連霸，柔道選手蔡明諺、射擊選手徐曉如、划船選手黃義婷完成5連霸的紀錄。

新北市政府體育處說明，依據「新北市績優體育團體教練及個人獎助金發給要點」此次奪得佳績的金牌選手可獲頒30萬，以及核發43萬2000元整訓練補助金，選手可於賽會結束後持續保持訓練工作，為自己的競技運動實力再提昇。

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