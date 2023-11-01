NONO性騷恐離婚朱海君！Grace原諒阿翔出軌謝忻：我為你撐傘
藝人NONO（陳宣裕）涉嫌性騷擾，目前以50萬元交保，與金曲歌后朱海君的10年婚姻面臨重大考驗。不少男星生涯都經歷性騷、出軌風波，能否熬過難關，元配的態度成為重要關鍵，浩角翔起的成員阿翔，2019年在車上激吻女星謝忻，被狗仔偷拍抓個正著，沒想到老婆Grace相當大度，發文「陳秉立......你的世界在下雨嗎？換我為你撐傘」公開原諒腥夫，讓網友為之動容，在妻子的包容下，阿翔成功復出後重返螢光幕前。
記者江芷稜／綜合報導
演藝圈誘惑多，外貌亮麗的女星、網紅眾多，難免擦槍走火，頻傳偷吃外遇事件，金鐘獎知名主持人薛紀綱（小兵）過往形象良好，今年4月被狗仔葛斯齊踢爆出軌，跌破眾人眼鏡，同為主持人的老婆王湘涵選擇原諒，經過溝通後不離婚，各自找尋新的工作機會，她還對外表示「小三是完全不重要的人」，不想因為別人過錯懲罰自己，轉型當代課老師賺錢，薛紀綱也考到保險行業證照，有轉換跑道的用意。
同樣是金鐘常客的廖科溢，與女主播秦綾謙再婚，卻驚爆連環劈腿多女，還讓小三幫他付房租、支付日常生活花費，甚至墮胎拿掉小孩，他事後大方承認惡行，自稱要讓第三者共同付出代價，堪稱是不折不扣的渣男，不過，同樣也有一段失敗婚姻經驗的秦綾謙，主動發聲感謝老公「謝謝你義無反顧愛我」，表示兩人過去感情處理得不夠好，都付出過代價，廖科溢依舊鼓勵她再度踏入婚姻，是心中認定「對的人」。
而涉入性騷擾暫時神隱的演員黃健瑋，老婆蔡亘晏同樣力挺另一半，結婚逾10年的她，坦言老公年輕時情史豐富，「我和他結婚之前就已經摸透透他的過往了，但他是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事」，強調了解黃健瑋的黑歷史，有錯誤的一定會承認並且道歉改進，「關於那些沒有做過的事，我自己是當梗圖在看」，力挺老公到底。
※【NOWnews 今日新聞
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