全家增「均一價79元」日用品區！有大罐洗髮、沐浴乳 任3件199元
全家增設自有品牌日用品「79元專區」，推出餐廚用品、個人洗沐、家用紙品、居家香氛4大品類商品，包括大罐洗髮精、沐浴露，還有居家香氛包通通只要79元，任選3件只要199元，搶攻生活忙碌、單身頂客族便利購物的商機。全家商品本部長李慶賢指出，定價79元均一價是為了讓消費者更快認識品牌商品，預估明年自有品牌可挑戰營50億元業績。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家FamiCollection自有品牌歡慶10週年，宣布正式跨足生活日用品類，推出餐廚用品、個人洗沐、家用紙品、居家香氛四大品類、共30項商品，並集結既有商組，主打「簡約設計、植物成分、均一價79元」，並且增設獨立專門貨價區。
新推出的日用品專架共有28項商品為均一價79元，任選3件特價199元，包括植萃洗髮露、沐浴露（11/29上市）、潤髮乳（12/13上市）、洗手露（12/13上市）等5款商品，添加天然精油、捨棄人工香精，還有100%植物精華的居家香氛包，共有鳶尾白麝香、佛手柑茶香、玫瑰天竺葵3款，另添加有吸濕效果的珪藻土。
餐廚用品類囊括開伙家庭必備的密封袋、保鮮膜、烘焙紙，一律無雙酚A、無塑化劑；亦有環保手套、茶樹海綿菜瓜布等可選擇；家用紙品類有獲森林友善標章的濕紙巾系列。
除了均一價79元的日用品外，也力拼美式賣場當紅商品，推出大包裝「三層絲柔抽取式衛生紙」，每包120抽／包、每串24入的家戶規格（售價552元，特價409元），滿足日常所需要的生活用品。
全家商品本部長李慶賢表示，定價設在79元，不是要用價格來跟市場競爭，但也不脫離生活用品的市場均價，希望透過79元均一價讓消費者更快認識品牌商品，而過去自有品牌約佔整體營收5％，今年業績估可突破40億，明天目標挑戰50億元。
此外，美廉社11月2日起至12月26日將推出葡萄酒季，以親民的價格199元起，平均銷售客單價約234元，性價比相當高，還可搭配檔期優惠活動，有人氣葡萄酒款任2瓶9折，指定紅酒任3瓶只要799元，凡購買葡萄酒滿800元，再送葡萄酒2瓶299元優惠券1張。