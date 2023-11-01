NONO全面失業！朱海君撐起三口之家 曾商演唱一半「轉頭擦眼淚」
52歲NONO（陳宣裕）被20多名女性控訴性騷擾、性侵害，他第一時間以「沒有印象的事怎麼回應」否認，直到更多細節曝光，才改口「即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省」，8月首度訊問後以50萬元交保，NONO身陷醜聞失業，老婆朱海君獨自扛家計，據傳，目前除了接不穩定的商演，還沒有新工作，夫妻只能靠老本生活，她之前登台獻唱還一度別過頭拭淚。
記者楊穎軒／綜合報導
NONO被稱為「B咖一哥」，出事前是各大節目力邀來賓，爆出「#MeToo」風波後，工作全面停擺，連播出的綜藝節目片段正面鏡頭也被剪光，養家重擔落在朱海君肩上，她6月底於事件後首度出現在建商主辦的商演，一連帶來4首歌曲，不過唱到第三首歌，突然壓抑不住情緒，轉過頭抹去眼淚，情緒明顯受影響，台下觀眾齊聲喊加油，朱海君才堅強地完成演出。
據《鏡週刊》報導，朱海君與唱片公司合約即將到期，平時接零星商演賺生活費，與親戚合開的生技公司，傳出因為帳目不清，她決定退出，損失數百萬元，朱海君也沒向對方追究，認賠了事，現階段一家三口雖然靠存款還過得去，但還有近3000萬元北市內湖房產的貸款要付，壓力仍舊不小。
※【NOWnews 今日新聞
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