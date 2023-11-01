新北耶誕城周邊變身「性平基地」 首座性教育主題兒童遊戲場啟用
為推性別平等，由新北市政府秘書處及社會局跨局處合作，與非營利組織「社團法人台灣不會教小孩行動聯盟」合作，利用即將要舉辦新北市歡樂耶誕城的市民廣場聖誕樹周圍三間店舖空間，打造全台第一座性教育主題兒童遊戲場「性平不小室」，今（1）日舉辦啟用儀式，邀請市民前來感受沉浸式性別平等的體驗。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府秘書處長饒慶鈺表示，新北市政大樓於2003年落成，20年後在市民廣場建置出全台第一的性平基地和兒童性教育場館，讓市民在日常生活中就可以感受到性別平等。
新北市政府社會局長李美珍說到，新北性平基地就設在交通最便利的地點，將原本連通板橋車站的「商店街」打造成全國第一座性平基地，透過創新性補助提供資源，辦理性平繪本推廣、性平教育特展、性別議題講座及工作坊等活動，希望將性平推廣擴散至社區，提供市民更多元且友善的服務。
不小盟理事長陳儀表示，「性平不小室」正暗示了一直以來「性別平等不是小事」的理念，運用室內店面設計了性教育主題兒童遊戲場、生理用品博物館、特展櫥窗、性平圖書區，還可以辦理講座、工作坊、戲劇演出的多功能教室區；並配合館外的性別友善廁所、多元生理用品放送機，讓新北市歡樂耶誕城聖誕樹周圍成為沉浸式的「性平基地」，歡迎所有人來耶誕城時也都來體驗性別平權的自在空間。
「性平不小室」11月起試營運，週二休館，開館時間為平日13時至19時30分，假日提早至10時開放，詳情可到「不會教小孩行動聯盟」臉書粉絲專頁或官網查詢。