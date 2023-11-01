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快訊／亞洲最大！台中小熊博物館突發「停業公告」　粉絲錯愕不捨

▲位於台中市外埔區的「小熊博物館 」，號稱亞洲最大泰迪熊博物館，不料今（1）日官方突然在臉書上發出「停業公告」。（圖／取自小熊博物館臉書）
▲位於台中市外埔區的「小熊博物館 」，號稱亞洲最大泰迪熊博物館，不料今（1）日官方突然在臉書上發出「停業公告」。（圖／取自小熊博物館臉書）

記者潘毅／綜合報導

位於台中市外埔區的「小熊博物館 」，是台灣首創以熊為主題的博物館，超過5000隻世界各國小熊齊聚一堂，號稱亞洲最大泰迪熊博物館，過去吸引無數熊粉到場朝聖。不料今（1）日官方突然在臉書上發出「停業公告」，更吐露無奈原因：「公部門完全置之不理！」

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小熊博物館今（1）日在臉抒發出停業公告，更吐露這兩年經營下來，臺中外埔花博園區的場域問題已經讓他們十分困擾，「儘管我們投入了數千萬的資金及空前的人力，很難想像，一個曾經是國際級的花博展館，室內居然用的是流動廁所，爭取了近兩年完全置知不理！外界的質疑和批評聲，我們只能概括承受！」

▲小熊博物館官方無奈表示，臺中外埔花博園區的場域問題反應兩年都未獲改善，才會忍痛做出停業決定。（圖／取自小熊博物館臉書）
▲小熊博物館官方無奈表示，臺中外埔花博園區的場域問題反應兩年都未獲改善，才會忍痛做出停業決定。（圖／取自小熊博物館臉書）
不少粉絲看完停業消息，也不捨留言回應「孩子每一陣子都會想去做屬於自己的節日熊，希望可以再見面」、「希望未來能找到一個更好的地方～小熊博物館真的很棒」、「之前在關西環境真的很不錯，希望能回來關西」、「之前去時不僅可以認識各地的可愛小熊，還有體驗手作小熊的美好時光⋯⋯期待妳們有新的開始」。

「小熊博物館 」完整停業公告如下：

在疫情最嚴重的時期,我們滿懷著理和抱負來到了臺中，期盼疫情過後會有更美好的未來,提供遊客更優質的場域和體驗。

但很遺憾的，我們的熱情和抱負自始至終,得不到任何公部門積極性的協助!我們無法忍受長期官僚式的回應及作法！及漫天飛舞有如雪片般的公文，館舍逢雨必漏水及使照無法變更的問題更是遲遲無法獲得解決!場域更不是我們想像中的那般美好！
儘管我們投入了數千萬的資金及空前的人力，很難想像，一個曾經是國際級的花博展館，室內居然用的是流動廁所，爭取了近兩年完全置知不理！外界的質疑和批評聲，我們只能概括承受！

因此我們決定忍痛放棄了原先的夢想規劃!撤離出臺中外埔花博園區!這對我們來說是個艱難和悲傷選擇，兩年的心血付之流水。僅代表小熊博物館，向大家說聲抱歉！未來若有適合的地點我們會再為台灣的文創發再盡一份棉薄心力。青山常在綠水常流!後會有期，祝福每一位長期以來支持的朋友們！
小熊藝術村藝術園區　全體員工


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