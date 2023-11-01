38間日本電視公司洽詢！泰國BL劇利潤粗估破億元 海外詢問度熱烈
過去被視為次文化的BL劇（Boy's love的縮寫，指男男戀）在近幾年逐漸變主流，而泰國因擅長拍攝叫好叫座的BL劇受到國際廣泛地討論，泰國政府將此視為「軟實力」，國家軟實力戰略委員會副主席貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）在10月25日召開首次軟實力政策會議，將全力推動的軟實力文化中也包括BL劇。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國政府指出觀看BL劇的全球觀眾正急速上升，增長幅度超過3倍，泰國的BL劇市值超過10億泰銖，除了戲劇本身收入，還創造出周邊產品、爆紅泰國明星和線下活動收益，利潤非常可觀，甚至引來日本電視台的高度關注和討論。
日本和亞洲最大的電視台市場TIFFCOM對泰國的BL劇格外有興趣，在10月24日至25日間共有10家泰國的BL劇製作公司在今年的東京國際電視節影視節目展（TIFFCOM 2023）與超過200名業界人士進行協商，包括38間公司的75位日本電視劇進口商，預計能透過這項軟實力再獲得超過1億5千萬泰銖的收入。
剛落幕的2023年東京國際電視節影視節目展（TIFFCOM 2023）有包括日本TBS、朝日、富士等重量級電視台，並有多家電視和電影進口商洽詢，泰國政府稱會建立網絡關係，未來將盡力外銷泰國的BL劇至有「腐女發源國」之稱的日本。
美國雜誌《綜藝》（Variety）報導，全球觀眾對泰國BL劇的興趣十分高，泰國BL劇詮釋方式與日本BL劇截然不同，泰國的BL劇更加歡樂、幸福和甜蜜，這或許是因為泰國有長久的人妖文化和開放的社會風氣，讓人們可以看到幸福的BL劇；而日本的BL劇則較為壓抑和晦暗不明，多半描述跨越性別戀愛的掙扎和困境。