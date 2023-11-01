美聲歌后周蕙接棒當「大玩樂家」挑戰流行跨樂古典

美聲歌后周蕙在明年出道邁入25週年之際迎來音樂事業最大挑戰。將於明年農曆開春元宵節 2/24、2/25兩天，於衛武營演出「大玩樂家III-《小蟲 & 簡文彬 & 周蕙跨樂衛武營音樂會》」。首次挑戰融合古典與流行形式演出的周蕙將與指揮大師簡文彬所帶領的長榮交響樂團、天生歌手合唱團搭檔，重新演繹華語樂壇流行經典大師小蟲出道精彩40年來歷年膾炙人口金曲。
記者陳美嘉／高雄報導
除了透過古典樂編曲融合成全新樂章為這些耳熟能詳的跨時代金曲增添全新風貌，更藉著翻唱重現經典風采向小蟲老師致敬，再呈現「跨樂」之美精神的同時並傳達傳承初衷。周蕙說，能從流行唱到聲樂、歌劇，是音樂表演的最高殿堂等級，加上又是回到故鄉高雄演出，更讓自已躍躍欲試，就當作是出道25年對自己的要求及期許 。
周蕙也提及，古典樂對自已來說是另一個境界且難度超高，對於演唱上的要求必須得在基礎之上，而且詮釋流行與古典大不相同，又要與指揮及大陣仗的樂團配合，難度之高，感覺像「越級打怪」！
為了要重新詮釋小蟲老師的經典，周蕙把老師過去40年的寫過的金曲全都拿出來聽好幾遍，她表示，小蟲老師被稱為「最懂女人心的音樂大師」，聽完歌發現，老師的歌都是寫給不同類型的歌手，以呈現不同樣貌，唱他寫的歌就好像在「演」那個人的心境，這是最難駕馭的地方。也因此自已拿出學戲劇的精神，彩排時當成「角色扮演」，自己來做人物切換，也感覺像是在演戲，蠻過癮的！