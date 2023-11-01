快訊／被劉家昌爆退學、召妓！章立衡怒控「癡人做夢」 要告到底
82歲資深音樂人劉家昌，為了錢和妻兒鬧翻，在微博上指控前妻甄珍爭奪20億元家產，今（1）日加碼爆料兒子章立衡（原名劉子千）頻頻被退學，沒有受過太多教育，在母親的極度溺愛下多次購買名車，過著豪奢生活，父子失和再度搬上檯面；章立衡不滿父親一再放話，在臉書反擊爆料，「想透過誣陷我和我的母親搞敲詐與勒索，那是癡人做夢」，表示一定會告到底。
記者江芷稜／綜合報導
劉家昌因為愛賭，早在1987年就跟甄珍離婚，扮演30多年假面夫妻，如今為了20億財產鬧翻，他不只指控前妻搶走10多間房產，包括在江西龍虎山經營的飯店，今日又將矛頭指向兒子章立衡，爆料他小時候不愛念書，導致自己奔走為兒子多次轉學，最後在香港、上海、美國等地，16年來加起來竟讀不到一個學期。
他指控甄珍溺愛過度，讓章立衡教育程度不高，16歲時就擁有保時捷名車，甚至鬧出車禍、酒醉事故，把浦東公安局長打得頭破血流，遇到不順心的事就酗酒罵人，演藝事業也毀了，最誇張行徑是陪著兒子到北京宣傳，在旅館違法召妓，丟盡台灣人的臉。
劉家昌甚至表示20億元家產是自己賺來的，就算爛賭成性，拿自己賺的錢還賭債，不偷又不搶有何不可！外界認為他爭奪家產是為了和前妻江青的家庭，為另一個兒子劉繼鵬拿回財產，劉家昌否認此說法，主張未來打官司賺來的錢會用來做公益，誇張言論火速登上微博熱搜。章立衡面對父親詆毀，也在臉書表態，「針對劉家昌想透過誣陷我和我的母親搞敲詐與勒索，那是癡人做夢！我母親已表達得很清楚，法律程序一定走完！」顯然父子爭產風波短期不會結束。