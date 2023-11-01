少子化衝擊！日本學校20年關8000所　廢校再利用泳池成「水族館」

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而在少子化衝擊、再加上鄉村人口外移等衝擊下，在2002年至2020年之間，日本共有8580所公立學校被關閉。在約7400所為遭到拆除的學校當中，有74.1%被重新利用，只有2.9%計劃被拆除。
由於關閉的校舍多達逾千所，日本政府鼓勵市政府重新利用學校場所，並提供資金協助管理。文科省也提出「みんなの廃校プロジェクト」（大家的廢校計畫）彙整了日本各地被公共團體或企業活用的廢校實例，並造冊整理廢棄校舍的資料，也在各地不定期舉行媒合活動，並針對希望利用廢棄校舍的不同對象整理出或許能夠提供的補助計畫和對應單位，使得廢棄校舍重新被賦予新功能的可能。
其中位於高知縣室戶市的一所學校，就被改造成「室戶廢校水族館」（むろと廃校水族館），校園中原有的25公尺游泳池，可以看見雙髻鯊、海龜與鯖魚、比目魚；曾被學童使用過的跳箱，經過改裝變成了飼養金魚的水箱。室戶廢校水族館除了「水族館」本身的趣味性，在多數人熱衷於追求「新」的時代，充分保有校舍原有的樣貌並加以利用也是話題，在2018年4月26日開館即引起熱烈討論。
另外像是在三重縣，就將一所校舍教室改成販賣黑膠唱片的商店；茨城縣行方市的一間老校舍則變成了農業休閒公園，讓大眾能在這裡購買農產品、學習烹飪，還可以參觀觀以當地特產地瓜為主題的博物館。
藉由廢校活化，使得廢棄校園再次被賦予新的生命力，除了為當地創造就業機會、為地方政府提供額外收入之外，還能讓學校繼續成為與居民親近、維繫地區緊密性的社區標誌。