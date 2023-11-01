朱立倫、侯友宜、柯文哲今晚密會　關鍵正副搭配辦法可望出爐

郭台銘布條引爆藍綠選將互槓　江肇國嗆羅廷瑋：別用媽媽眼淚開脫

▲江肇國批評羅廷瑋為了選舉利用媽媽、牽拖民進黨。（圖／江肇國提供，2023.11.01）
▲江肇國批評羅廷瑋為了選舉利用媽媽、牽拖民進黨。（圖／江肇國提供，2023.11.01）

記者顏幸如／台中報導

國民黨台中市第六選區立委參選人羅廷瑋的母親，遭媒體報導協助郭台銘助選人員懸掛布條，羅母深夜淚灑直播、心疼兒子從政路走得太辛苦，羅廷瑋質疑民進黨自導自演。民進黨立委參選人江肇國則回擊羅廷瑋，要他敢做敢當，別為選舉利用媽媽的眼淚開脫、牽拖民進黨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨晚有媒體報導，民眾直擊羅廷瑋的母親出現在獨立參選人郭台銘連署站，協助站點運作與說明會場的布置工作，並與工作人員不停交談互動。另有目擊民眾爆料，羅廷瑋的助理在郭台銘台中向上市場連署站外，向參與連署的民眾拜票。該新聞照片為羅媽媽和穿著郭台銘背心的中年男子，在工學路一處門口共同舉著「郭台銘參選說明會」的紅布條，爆料者質疑羅廷瑋嘴上喊挺侯友宜，卻讓媽媽協助郭台銘說明會，是雙邊押寶。

羅廷瑋深夜開直播說明，指母親是衛生所施打流感疫苗的志工，17日在工學里活動中心前，見身穿郭台銘選務背心的人士想懸掛「郭台銘參選說明會」的紅布條，向前說明不方便，並作勢拉下布條，卻遭惡意扭曲為協助舉辦郭台銘說明會，他並提供監視器畫面，指當時拍照者是江肇國助理與郭台銘志工，且短短30秒後，紅布條就拆下來，真相是有人用造假照片爆料，導致媒體錯誤報導。

▲羅廷瑋母親不捨兒子，淚灑直播。（圖／翻攝羅廷瑋臉書，2023.11.01）
▲羅廷瑋母親不捨兒子，淚灑直播。（圖／翻攝羅廷瑋臉書，2023.11.01）
羅廷瑋說，日前民進黨胡亂指控他棄養父親，後來文章緊急下架，今日又造謠母親為郭台銘舉辦說明會，是否江肇國才是抹黑造謠的幕後黑手？江應該出面說明。

江肇國今（1）日反擊要羅廷瑋敢做敢當，指懸掛紅布條的照片在各群組流傳已久，照片裡除了羅媽媽，旁邊的連署負責人是羅廷瑋辦公室前主任，地方早有羅廷瑋暗助郭台銘連署的傳聞，至於是否像其他縣市傳出酬庸情形，才是羅廷瑋應該說清楚的。

▲羅廷瑋指當時拍照者只有郭台銘志工與江肇國助理。（圖／羅廷瑋提供，2023.11.01）
▲羅廷瑋指當時拍照者只有郭台銘志工與江肇國助理。（圖／羅廷瑋提供，2023.11.01）
江肇國說，羅廷瑋團隊當天不止懸掛布條，羅的家人還阻擋所有民進黨助理，不讓進入活動中心，只有羅廷瑋本人可以進去。究竟裡面有沒打流感疫苗以外的行為，甚至涉及違法，大概只有羅廷瑋才知道。

江肇國喊話羅廷瑋，不該為了選舉利用媽媽去蹭各陣營聲量，甚至用媽媽的眼淚為自己的行為開脫。如果國民黨參選人陣營真的幫郭台銘連署，侯友宜、朱立倫才是最受委屈的人，不用牽拖民進黨。

今日我最嫩／小A辣曾煞到「台中李敏鎬」　羅廷瑋自爆童年很猴子

侯友宜台中終於有看板！藍4新人合體2大母雞　喊「侯力新秀」

另類卡位！成長期被塞進阿公級課桌椅　江肇國邀王育敏感受學生苦

力挺江肇國「為台灣栽培人才」　賴清德：他讓我想起當年從政初心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞