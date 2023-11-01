郭台銘布條引爆藍綠選將互槓　江肇國嗆羅廷瑋：別用媽媽眼淚開脫

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羅廷瑋深夜開直播說明，指母親是衛生所施打流感疫苗的志工，17日在工學里活動中心前，見身穿郭台銘選務背心的人士想懸掛「郭台銘參選說明會」的紅布條，向前說明不方便，並作勢拉下布條，卻遭惡意扭曲為協助舉辦郭台銘說明會，他並提供監視器畫面，指當時拍照者是江肇國助理與郭台銘志工，且短短30秒後，紅布條就拆下來，真相是有人用造假照片爆料，導致媒體錯誤報導。
羅廷瑋說，日前民進黨胡亂指控他棄養父親，後來文章緊急下架，今日又造謠母親為郭台銘舉辦說明會，是否江肇國才是抹黑造謠的幕後黑手？江應該出面說明。
江肇國今（1）日反擊要羅廷瑋敢做敢當，指懸掛紅布條的照片在各群組流傳已久，照片裡除了羅媽媽，旁邊的連署負責人是羅廷瑋辦公室前主任，地方早有羅廷瑋暗助郭台銘連署的傳聞，至於是否像其他縣市傳出酬庸情形，才是羅廷瑋應該說清楚的。
江肇國說，羅廷瑋團隊當天不止懸掛布條，羅的家人還阻擋所有民進黨助理，不讓進入活動中心，只有羅廷瑋本人可以進去。究竟裡面有沒打流感疫苗以外的行為，甚至涉及違法，大概只有羅廷瑋才知道。
江肇國喊話羅廷瑋，不該為了選舉利用媽媽去蹭各陣營聲量，甚至用媽媽的眼淚為自己的行為開脫。如果國民黨參選人陣營真的幫郭台銘連署，侯友宜、朱立倫才是最受委屈的人，不用牽拖民進黨。