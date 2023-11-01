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「蘿蔔刀」互捅影片流竄全台！專家：小心抖音滲入孩子思想

▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具從中國紅到台灣國小，專家示警，小心抖音滲入孩子思想（圖／翻攝自微博）
▲名為「蘿蔔刀」的伸縮折疊塑膠玩具從中國紅到台灣國小，專家示警，小心抖音滲入孩子思想（圖／翻攝自微博）

記者李琦瑋／綜合報導

最近在中國大陸學童間爆紅的「蘿蔔刀」，是一款伸縮折疊的塑膠玩具，卻能穿破水果、白紙，引發安全疑慮，而這股風潮也隨著抖音影片，風靡全台國小。親職教育專家趙逸帆在臉書指出，「蘿蔔刀」各種玩法教戰與互捅影片，透過抖音影片不斷瘋傳，除了注意孩子可能受傷外，還須注意這些來自對岸的短影片，正悄悄滲入台灣孩子的思想。

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近期小學生、國中生幾乎人人一把「蘿蔔刀」，是從社群軟體抖音爆紅的一種玩具，透過3D列印技術很快流通到台灣，在市面上的文具店幾乎都可以買到，每支售價50元上下，雖是塑膠製，卻能穿破紙張、切下蘋果肉，家長都很擔憂學童在玩樂時會誤傷他人。

「蘿蔔刀」2個月前先在中國國小校園掀起熱潮，小學生拿著刀捅來桶去的影片，出現在抖音上，近半個月流到台灣校園，而且產品不斷進化，目前出現燈光版、各種尺寸，以及刀鋒變成斧頭、香蕉、魚插等造型，甚至有打火機功能。

趙逸帆在臉書以「蘿蔔刀，該留意的不只是受傷而已」為題，發文指出，許多學校、家長擔憂起「蘿蔔刀」風潮，擔心孩子受傷、擔憂暴力因子進入校園。這些當然要留意，並且也要花些時間引導孩子。

但他覺得真正令人擔憂的在於，「為什麼孩子會瘋蘿蔔刀？」這並不是台灣的玩具，發明來自中國，各種玩法都來自抖音。自己曾看過一個抖音影片，中國的學生不僅教怎麼耍刀，更是在影片中指著同學說：「再不跟我玩，我用這把蘿蔔刀把你砍了！」該影片破萬人觀看，被大量轉傳，可想而知的是，也有不少台灣孩子看見這影片。

趙逸帆認為，可怕的不是蘿蔔刀，因為比它尖銳的更多。擔憂的不是開玩笑，因為學生本來就愛開。而是一個個中國來的短視頻，偷偷滲入這世代孩子的思想，「我們不自知，也沒有去引導，只有在禁止最外層的結果」。

趙逸帆提到，「少了一個蘿蔔刀，就結束了嗎？蘿蔔刀議題，傷害不只是身體，更是孩子的思想心靈，親師們！我們一起關注孩子的3C使用吧！」

兒福聯盟也透過臉書指出，「蘿蔔刀」的流行也說明了影音平台的影響力，但孩子們可能無法辨認網路影片的真實及危險性，例如影片中拿蘿蔔刀刺人，可能只是誇張或借位演出，但孩子們分不清楚，可能在現實中用力戳刺而造成傷害。建議家長平常要多關注孩子在網路上接觸的內容，適時說明影片的真實性與危險性，也幫助孩子在使用網路時得到正確的資訊。

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