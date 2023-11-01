全聯打「免費流感疫苗」送1斤香蕉、礦泉水！接種門市、時間一覽
公費流感疫苗第二階段今（1）日開打，開放對象為50至64歲無高風險慢性病成人，疾管署與全聯及各縣市衛生局攜手合作，本次開放近80家全聯指定門市設置接種疫苗站，符合資格的民眾施打完後還可領取水果、礦泉水。
記者鍾怡婷/綜合報導
疾管署準備的費流感疫苗第二階段開打，自11月1日開始，50至64歲無高風險慢性病成人符合公費接種資格。接種後保護力平均約可達30-80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。
全聯為鼓勵民眾接種流感疫苗，安排近80家全臺各地的全聯門市，提供地方衛生局設置流感疫苗接種站。且在全聯接種公費流感疫苗的民眾，還可以獲得由全聯準備的健康好禮，包括1斤香蕉加礦泉水（品項依照門市庫存有所差異）。
疾管署也提醒，今年全臺約有4,000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。