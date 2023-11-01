好市多來台26年終於開官方粉專！啟用沒半天「GG了」 業者曝內情
來台26年的美式賣場好市多（COSTCO），賣場消費經驗時常引起討論關注，相關社團加入人數高達數百萬人，不過一路以來只有全台各分店打卡地標。官方終於決定成立粉絲團，並大張旗鼓在官網宣傳「台灣好市多」官方粉絲團正式啟動，不過上線還沒半天時間，臉書粉專就消失「GG了」。
記者黃韻文／綜合報導
好市多在官網募集粉絲，宣告台灣好市多官方粉絲團正式啟動，開設了臉書粉專及品牌Instagram，並同步發出首則貼文，表示將在新成立的粉專、IG開箱第一手熱門商品，並預告也將有新品情報、最新活動及特價資訊。
不過眼尖消費者發現，好市多臉書粉專上線不到半天時間，原始連結已失效，代表整個粉專關閉。透過官網QRCode連結，同樣顯示「無法查看此內容」。
《NOWnews》同步詢問好市多，業者表示：「為了將最新最優惠的商品情報傳遞給會員，所以成立粉絲專頁。但由於目前瞬間瀏覽與響應人流過大，因此先暫時關閉粉絲專頁，進行調整，待修整完畢後，將會再度開啟，再請各位會員敬請期待。」至於今（1）日是否有望重新開放，則暫無進一步消息。
而好市多官方IG（costco.taiwan）目前正常運作，在發出第一則貼文6小時後，目前粉絲數是849位。