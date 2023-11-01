NBA／Kevin Durant的27000分之夜被失誤毀滅 主帥Vogel非常不爽
美國職籃NBA鳳凰城太陽隊球星Kevin Durant，今(1日)率領太陽在主場迎戰馬刺，在Devin Booker、Bradley Beal缺陣下，Durant個人攻下全隊最高的26分7助攻。上半場原領先18分的太陽，末節遭到馬刺隊33:19大逆轉，最終以114:115一分飲恨輸球，也吞下本季第二敗。
實習記者陳品翔/綜合報導
不過對於Kevin Durant而言，今天也迎來好消息。對陣馬刺隊比賽結束後，KD的個人生涯累積得分來到了27000分，成為NBA史上第12位職業生涯得分達到27,000分的球員，除了超越名人堂球星Hakeem Olajuwon生涯累積的26946分，更相當有機會在今年擠進NBA歷史得分榜排行前10名，目前排名第10的是Moses Malone所保持的27409分。
不過對於球隊今天1分差惜敗，太陽總教練Frank Vogel顯得相當不滿，更是在賽後記者會上直接表明對於裁判吹判的不滿，也明確表示他不喜歡這種不判罰的做法。「他們對Kevin Durant包夾並犯規，裁判並沒有任何判罰。」
而備受矚目的馬刺狀元「斑馬」Victor Wembanyama，今面對太陽表現不俗，個人攻下18分、8籃板，並送給太陽4次阻攻，KD也給於Wembanyama不錯的評價，「他是一位獨特的球員，將在聯盟內成為一股力量並持續很長一段時間。」太陽隊下一場比賽仍然將在後天主場再度對決馬刺，屆時Devin Booker、Bradley Beal能否回歸，根據主帥Frank Vogel的回答，目前仍是未知數。