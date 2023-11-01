NONO苦追小14歲朱海君！求婚成功卻惹火丈母娘「婚事遭到反對」
藝人NONO日前涉嫌性騷擾，8月首度訊問後以50萬元交保。NONO和老婆朱海君婚姻備受考驗，兩人相差了14歲，結婚至今10年育有一女，NONO當時求婚成功後，卻引來女方媽媽不滿，「我是生她、養她長大的，為什麼我是從街坊鄰居口中知道我女兒被求婚。」
記者薛羽彤／綜合報導
NONO和朱海君透過庾澄慶的節目相識，NONO當時覺得她很可愛，私下要到她的電話，兩人日久生情。2011年NONO在公益棒球賽向朱海君求婚，不料卻引來丈母娘不滿，朱海君曾在節目上分享，媽媽不滿NONO求婚前沒先告知她，「我是生她、養她長大的，為什麼我是從街坊鄰居口中知道我女兒被求婚」，朱海君也坦言在那麼大的場面，根本不好意思拒絕男友，答應求婚後，也陷入了左右為難。
朱海君媽媽最後氣到打電話向她對質，「我忍耐了那麼多天，我現在打給妳，妳現在想怎樣？」朱海君講到淚崩，婚事受到媽媽反對，她表示，另一方面媽媽也是擔心她事業剛起步，會受到影響。即便朱海君有段時間到大陸拍戲，起初她以為兩人感情，會因為遠距離而漸行漸遠，最後她仍敵擋不住內心的感受，決定和NONO步入婚姻，過著一家三口的生活。