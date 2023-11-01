NBA／KD要命失誤太陽慘遭逆轉！主帥Vogal：本場失利讓人很難接受
NBA鳳凰城太陽今（1日）在主場交手聖安東尼奧馬刺，此戰太陽最多一度領先至20分，但在末節Kevin Durant發生致命失誤，隨後遭到馬刺Keldon Johnson抄截後投進致勝球，終場太陽便以114:115遭到馬刺逆轉，賽後太陽主帥Frank Vogel則透露，「這場比賽的失利讓人失望，尤其大部分時間我們都在做對的事情，這就是賽季初的教訓。」
記者張志宇/綜合報導
太陽本場少了兩大球星Bradley Beal與Devin Booker，但上半場靠著Kevin Durant一夫當關，上半場結束取得18分領先，全場更一度將分差拉開至20分，但馬刺上演驚奇逆轉秀，從第三節急起直追，尤其在末節打出33:19攻勢，包括最後讀秒階段連拿6分，直到終場前2秒才取得本場首度領先，不過就足以帶走勝利。
對於KD最後時刻遭到馬刺Keldon Johnson抄截，主帥Vogel也為KD喊冤，「認為裁判並沒有做出正確判罰，在Johnson抄截前，他已經拉了Durant的手臂，但裁判並沒有響哨，慶幸的是這些錯誤都在開季時發生，球隊將會繼續做出調整。」
根據美媒數據透露，今馬刺落後太陽共47分鐘58秒，整場最多落後20分但最終完成逆轉，對此Durant也坦言，「今慘遭馬刺逆轉的主因，是我們在防守端並沒有做好工作，下半場讓馬刺在三分線外投開了。」