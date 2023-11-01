獨／李多慧「勝利妖精」台灣大賽登場！應援場次曝 甜喊：馬上見
樂天女孩韓籍成員李多慧，自從來到台灣應援後迅速捲起風潮，日前才剛回到韓國的她，再得知球隊晉級台灣大賽後興奮不已，甜喊：「馬上見！」對此，樂天應援團團長山G哥也向《NOWnews今日新聞》透露，李多慧原則上G3、G4會應援，一切還是依官方公布為主。
記者詹鎰睿／綜合報導
樂天桃猿30日擊敗統一獅後，確定晉級台灣大賽，將和味全龍爭奪總冠軍的寶座。樂天應援團團長山G哥就開心地在IG上曝光與李多慧的對話。賽前李多慧就問，「我們上去了嗎？」山G哥則說，「明天這時候，大概就知道！」李多慧還禱告，「贏吧！」
確定晉級後，山G哥立刻傳訊報喜，「可以訂機票了！我們打進台灣大賽啦！」李多慧開心到不行，直喊「我的朋友！馬上見！」暗示她要飛來台灣參與盛事。此外，李多慧也在IG上留言回應山Ｇ哥，「等一等就去！」
消息一出讓球迷嗨到爆炸，「勝利妖精要來啦！」、「終於等到多慧了」、「一起拋彩帶。」對此，山G哥也向《NOWnews今日新聞》證實李多慧目前還在等機票，原則上會應援，還有待官方公告，不過山G哥也強調，「李多慧一定會來啦！放心，台灣大賽還不來，勝利妖精餒！」