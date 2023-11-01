NONO涉性騷拖累朱海君！她獨扛3000萬房貸　生技公司慘賠數百萬

獨／李多慧「勝利妖精」台灣大賽登場！應援場次曝　甜喊：馬上見

▲擁有「勝利妖精」稱號的李多慧將會參與台灣大賽，原則上G3、G4會登場應援，更在和樂天應援團團長的對話中甜喊：「馬上見！」（圖／李多慧IG）
▲擁有「勝利妖精」稱號的李多慧將會參與台灣大賽，原則上G3、G4會登場應援，更在和樂天應援團團長的對話中甜喊：「馬上見！」（圖／李多慧IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

樂天女孩韓籍成員李多慧，自從來到台灣應援後迅速捲起風潮，日前才剛回到韓國的她，再得知球隊晉級台灣大賽後興奮不已，甜喊：「馬上見！」對此，樂天應援團團長山G哥也向《NOWnews今日新聞》透露，李多慧原則上G3、G4會應援，一切還是依官方公布為主。

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂天桃猿30日擊敗統一獅後，確定晉級台灣大賽，將和味全龍爭奪總冠軍的寶座。樂天應援團團長山G哥就開心地在IG上曝光與李多慧的對話。賽前李多慧就問，「我們上去了嗎？」山G哥則說，「明天這時候，大概就知道！」李多慧還禱告，「贏吧！」

▲樂天應援團團長山G哥曝光與李多慧的對話，還笑著請李多慧可以準備訂機票了。（圖／IG）
▲樂天應援團團長山G哥曝光與李多慧的對話，還笑著請李多慧可以準備訂機票了。（圖／IG）
確定晉級後，山G哥立刻傳訊報喜，「可以訂機票了！我們打進台灣大賽啦！」李多慧開心到不行，直喊「我的朋友！馬上見！」暗示她要飛來台灣參與盛事。此外，李多慧也在IG上留言回應山Ｇ哥，「等一等就去！」

消息一出讓球迷嗨到爆炸，「勝利妖精要來啦！」、「終於等到多慧了」、「一起拋彩帶。」對此，山G哥也向《NOWnews今日新聞》證實李多慧目前還在等機票，原則上會應援，還有待官方公告，不過山G哥也強調，「李多慧一定會來啦！放心，台灣大賽還不來，勝利妖精餒！」

▲李多慧原則上G3、G4會現身應援，至於天母客場會不會來，還要等官方公告。（圖／李多慧IG）
▲李多慧原則上G3、G4會現身應援，至於天母客場會不會來，還要等官方公告。（圖／李多慧IG）

李多慧前隊友登PTT表特版！邊嘏燏「超頂美貌」推爆：快挖角來台

李多慧開箱台北「1餐34804元」米其林餐廳！飽到嬌嗔：要吃泡麵了

啦啦隊女神李多慧爆戀情！隊友巫苡萱吐真相　新莊購房曝存錢心法

Joeman與李多慧甜比愛心！粉絲「戳破真相」　本人重播一看超尷尬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞