高鐵推旅展5大優惠！「門票、住宿、租車」通通送

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台灣高鐵說明，攤位設在南港展覽館一館J504攤位，運用色彩繽紛的花朵延續彩繪列車「相約花見」的主題，更有卡娜赫拉的小動物化身各種Q版的高鐵夥伴，陪伴民眾美美的拍照打卡。攤位使用的素材更特別結合台灣高鐵公司「永續運輸」的企業理念，例如：可於不同展覽重複使用的通用設計，希望藉由對環境永續的實踐，進一步引領軌道觀光「永續旅遊」的風潮。
旅展期間台灣高鐵提供各項超值旅遊產品，高鐵TGo會員購買ITF旅展及線上旅展各種商品，即可享點數放大3倍折抵的專屬優惠，單筆訂單最高折抵1,200元，歡迎會員多加利用。另外，於活動期間11/2-11/6入住高鐵假期指定飯店，即加贈「ITF台北國際旅展門票」。
ITF「高鐵假期」五大產品說明如下：
l 「搭高鐵．送住宿」：高鐵來回車票+住宿最低價等同住宿免費
網羅全台55家精選飯店，平日搭高鐵台北至台南，二人成行入住台南 U.I.J 友愛街旅館，每人只要2,700元起，優惠價格相當於購買高鐵來回車票即可免費享受一晚飯店住宿，爽住飯店來真的。
l 「搭高鐵．送門票」：高鐵來回車票+九族文化村入園門票
提供高鐵來回車票+九族文化村門票，限量再贈日月潭纜車票券，台北出發至台中，平日只要1,400元，相當於搭高鐵就送樂園門票，讓您玩得盡興來真的。
l 「搭高鐵．送租車」：高鐵來回車票+租車最低價等同租車免費
與格上、和運兩大租車公司合作，以台北出發至左營為例，來回高鐵車票+36小時租車，平日兩人出發每人只要2,980元，相當於買來回車票就送租車，讓您開車隨心賞風景來真的。
l 「彩繪列車假期」：高鐵來回車票+搭乘高鐵彩繪列車及贈送聯名商品
規劃4大主題、共18條專屬行程，再加碼贈送「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，每條行程更特別安排，讓旅客都有機會能夠搭乘到彩繪列車，讓「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」陪您「搭高鐵・遊台灣」。
l 「睡飽吃之旅」:高鐵來回車票+將早餐升級為午餐
與全台25家飯店合作，將早餐升級為午餐，可以睡到自然醒，起床後再享用午餐。以二人同行，台北出發至台南入住台南榮興金鬱金香酒店為例，產品含高鐵來回車票+享用午餐至14:00，每人只要3,040元起，睡飽吃飽玩奢來真的。