洪詩懷孕臥床3個月產檢發現寶寶有遺傳疾病 李運慶難過偷哭
35歲女團Popu Lady成員洪詩，因拍偶像劇《月村歡迎你》時與老公李運慶來電，2人交往3年，今年3月宣布結婚喜訊。洪詩現懷有6個月身孕，肚子裡的寶寶是女兒，她上《嬰兒與母親雜誌》分享懷孕心路歷程，坦言從懷孕開始，和老公每一步都走得戰戰兢兢，初期她甚至臥床3個月安胎，且每一次產檢都忐忑不安；有次產檢洪詩才發現自己是Ｘ脆折症帶因者，寶寶也遺傳了這個基因，雖跟她一樣是不會發病的帶因者，但仍放不下心，李運慶當時因工作無法陪同產檢，知道消息時也在車上難過的哭了。
記者黃盈容/綜合報導
洪詩表示：「看別人懷孕生小孩好像很容易，換自己親身經歷時，才知道不僅懷孕不簡單，懷上了更不簡單，整個過程有那麼多要煩惱的事情！」她因為產檢才發現自己是Ｘ脆折症帶因者，好幾度因此感到緊張與害怕，洪詩直說：「經歷過漫長的等待與煎熬，我覺得我沒有辦法再去賭一次。如果我們在懷孕之前早一點知道的話，也許可以有不一樣的選擇。」
X脆折症是一種智能障礙的疾病，發生率僅次於唐氏症，這種情況讓洪詩非常緊張。也因此後續再做了羊膜穿刺，一直到報告出爐，原本期望寶寶是正常的她，知道寶寶也是帶因者的結果後，一點也高興不起來，「雖然帶因不會發病，但就覺得自己好像把一個不好的基因給了寶寶。」而李運慶則正向思考，覺得沒有關係，寶寶能健康平安就是讓人開心的事。
這次的經歷讓想要有兩個小孩的洪詩認為，如果要有第二胎的話應該會選擇試管，她表示：「明知道在自然懷孕的情況下，寶寶可能會有罕見疾病的風險，那我怎麼可能讓寶寶去承擔這個風險？」
洪詩懷孕路程可說十分辛苦，她透露在得知懷孕後，因為希望生產時能有足夠的力量，而開始做仰臥起坐，不知道是否是運動的關係，導致她開始出血。檢查後被醫生警告，不能運動、散步，並接受了安胎針和安胎藥的治療，持續臥床了3個月的時間。在確認原本子宮上的小傷口因為寶寶長大而漸漸被擠掉、癒合後，害怕失去、緊張不已的心情才終於得以放鬆。