太惡劣！桃園黑心父子用農業肥料製私菸 保三警攔截近25萬支劣菸
內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊接獲情資，調查發現桃園市1對鄭姓父子，涉嫌向唐姓肥料供應商購買農作用的低劣菸草，分別於桃園地區多處隱密地點，設立地下製菸廠、調味菸絲廠及存置倉庫，查扣私劣捲菸成品24萬6千支及劣質菸草3275公斤，核估私菸市值近2500萬元，規避菸捐、健康捐等稅捐計1385萬元，全案將依菸酒管理法移請桃園市政府財政局裁處。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，保三總隊在接獲情資後，專案小組啟動半年偵蒐，日前動員近百警力，查獲2座地下製菸廠及多處菸草倉庫，將私製低劣菸草的鄭姓父子及唐姓男子等3人帶回，並查扣製菸機組2台、封膜機、烘乾機等製菸設備。
保三總隊指出，鄭姓父子等人所設製造場所環境髒污，所使用農業菸絲下腳肥料低劣、受潮且調味香精化料成分不明，更因為製程簡陋，致使尼古丁、焦油含量極易超標，危害吸菸民眾身體健康；保三總隊保釋，鄭姓父子私劣捲菸成品24萬6千支及劣質菸草3275公斤，核估私菸市值近新臺幣2500萬元，規避菸捐、健康捐等稅捐1385萬元，全案依菸酒管理法移請桃園市政府財政局裁處。
保三總隊呼籲，在未受政府及有關單位管控與把關，民眾勿購買來路不明或售價顯不合理之菸品，吸到低劣菸草的私菸對其身體健康危害更甚於合法菸品；民眾若發現地下製菸廠，可向警方及各縣市政府財政局（處）菸酒管理科提出檢舉，共同維護國人健康。