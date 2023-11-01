朱立倫、侯友宜、柯文哲今晚密會　關鍵正副搭配辦法可望出爐

太惡劣！桃園黑心父子用農業肥料製私菸　保三警攔截近25萬支劣菸

▲警犬隊緝菸犬執行嗅聞任務，循線查獲低劣菸草存置倉庫。（圖／保安警察第三總隊第一大隊）
▲警犬隊緝菸犬執行嗅聞任務，循線查獲低劣菸草存置倉庫。（圖／保安警察第三總隊第一大隊）

記者林莞茜／綜合報導

內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊接獲情資，調查發現桃園市1對鄭姓父子，涉嫌向唐姓肥料供應商購買農作用的低劣菸草，分別於桃園地區多處隱密地點，設立地下製菸廠、調味菸絲廠及存置倉庫，查扣私劣捲菸成品24萬6千支及劣質菸草3275公斤，核估私菸市值近2500萬元，規避菸捐、健康捐等稅捐計1385萬元，全案將依菸酒管理法移請桃園市政府財政局裁處。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，保三總隊在接獲情資後，專案小組啟動半年偵蒐，日前動員近百警力，查獲2座地下製菸廠及多處菸草倉庫，將私製低劣菸草的鄭姓父子及唐姓男子等3人帶回，並查扣製菸機組2台、封膜機、烘乾機等製菸設備。

▲農作用的低劣菸草製私菸（圖／保安警察第三總隊第一大隊）
▲保三總隊查獲桃園一對鄭姓父子，使用農作用的低劣菸草製私菸。（圖／保安警察第三總隊第一大隊）
保三總隊指出，鄭姓父子等人所設製造場所環境髒污，所使用農業菸絲下腳肥料低劣、受潮且調味香精化料成分不明，更因為製程簡陋，致使尼古丁、焦油含量極易超標，危害吸菸民眾身體健康；保三總隊保釋，鄭姓父子私劣捲菸成品24萬6千支及劣質菸草3275公斤，核估私菸市值近新臺幣2500萬元，規避菸捐、健康捐等稅捐1385萬元，全案依菸酒管理法移請桃園市政府財政局裁處。

保三總隊呼籲，在未受政府及有關單位管控與把關，民眾勿購買來路不明或售價顯不合理之菸品，吸到低劣菸草的私菸對其身體健康危害更甚於合法菸品；民眾若發現地下製菸廠，可向警方及各縣市政府財政局（處）菸酒管理科提出檢舉，共同維護國人健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

戒菸一次就成功！陳時中曝自創口訣：以童話「一千零一夜」為發想

NanaQ國中開始抽菸！手頭緊仍「每天1包成癮」　戒菸對比照驚呆

中秋節前夕持毒遭逮「彩虹菸草」藏鞋盒仍被查獲

台74線「3車連環撞」！休旅車車道上打轉慘被撞2次　駕駛一度受困

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞