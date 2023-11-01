「核電綠電論」再掀能源爭議！工商大老：樂見執政黨重新定義綠能
行政院長陳建仁昨（31）日一句「核電是綠電」，引發各界熱議。全國商業總會理事長許舒博今（1）日受訪指出，台灣是一個能源短缺的國家，在面對現實環境的挑戰時，本就該有各式各樣的能源配比，過去「非核家園議題」造成國內能源配比嚴重失衡，此狀況在短期之內，無法僅靠綠電挹注，假使完全放棄核能，工商業也會因此而擔憂供電穩定性的問題，樂見執政黨重新定義「綠能」。
記者鄭妤安／台北報導
大選將至，能源議題再度甚囂塵上，成為明年總統大選的主要戰場。民進黨總統參選人賴清德日前表態，若未來核融合能問世，促成發電之際還能安全可靠，「台灣民眾支持，當然我也會接受。」陳建仁昨日赴立院被立委問及「核電是否為綠電」時，明確表示「核電是綠電」，樂觀其成核能發展進入到核融合，也可能可以很快採用。
連續2位民進黨代表人物皆在近日表態「接受核融合發電」，被在野立委批評「是在替錯誤政策找台階下」，對此，行政院於今日稍早駁斥政策轉彎，強調「減煤、增氣、展綠、非核」仍是當前政策走向。經濟部長王美花今日稍早也受訪表示，RE100目前很明確沒有將核電納入綠電，台灣的綠電也不包括核電，此說發也被外界認為是在打臉陳建仁。
綠電議題同黨人士說法不一，引人暇想，對此，商總理事長許舒博今日出席第77屆商人節大會暨金商獎頒獎典禮時，會前受訪指出，樂見執政黨重新定義「綠能」，過去「非核家園議題」造成國內能源配比嚴重失衡，此狀況在短期之內，無法僅靠綠電挹注，必須要經歷一段時間處理，在這之前，假使完全放棄核能，工商業也會因此而擔憂供電穩定性的問題。
許舒博認為，台灣要面對現實環境的挑戰，既然是一個能源短缺的國家，就應該要有各式各樣的能源配比，否則綁手綁腳的後果，將不利於整體經濟環境與貿易。