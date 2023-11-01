頻飄烘草味！員警笑稱替大麻「辦告別式」 植株送鑑驗過程大公開
台中市刑警大隊10月份破獲種植大麻毒品案，共有15株大麻植株暫放辦公室，今（1）日刑大表示，依據送請鑑驗入庫規定，隊員需要將植株完整保留，清洗、風乾並裝袋，現場頻頻飄出濃厚的「特殊氣味」，有隊員笑稱這項過程根本就是舉辦「大麻告別式」，由員警送最後一程。
記者孫唯容／綜合報導
10月中旬，台中市刑大偵一隊共查獲毒品案6件，查扣第二級毒品咖啡包191包（736.41公克）、大麻植株15株、大麻成品5包（毛重187.1公克）、第三級毒品彩虹煙13包（318.89公克）、K他命6包（毛重17.46公克）。
其中，大麻植株15株先暫放在刑大辦公室內，頻頻散發出濃厚的特殊氣味，讓員警私下開玩笑表示，難怪近期同仁緝毒能量滿滿，原來是聞到置放於辦公室大麻植株，但也有人擔心會影響嗅覺。
據了解，根據案件審理流程，毒品查獲後要送請鑑驗後入庫，警方需要將大麻植株風乾或烘乾並裝袋編號，送入台中地檢署贓物庫後再送往法務部調查局鑑驗，刑大偵一隊近日動手「公開處決」該批大麻盆栽，也讓員警笑稱根本是場「大麻告別式」。
刑大指出，大麻毒品在我國屬第二級毒品，製造、販賣第二級毒品可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，施用則為3年以下有期徒刑，大麻毒品的四氫大麻酚（THC）會導致人產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，造成記憶、學習與認知等危害，呼籲年輕朋友切勿因一時好奇而嘗試，以免自毀前程，後悔莫及。