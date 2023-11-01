PLG／夢想家新球季確定雙主場　陳立宗：我們是來自中台灣的球隊

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夢想家董事陳立宗今天在開季記者會上，特別感谢臺中市在過去這兩季的支持，「在台中我們首季就成主場門票全完售紀錄，打造出魔鬼主場。也非常感谢彰化縣政府重新整修了彰化體育館，不但提供給球員更舒適的比賽環境，也讓球迷擁有更好的觀賽體驗，我們非常興可以再回到我們當初出發的所在，也很感動球迷的一直义來的引頸期盼，夢想家未來會更加努力深耕。」
本季福爾摩沙夢想家精神口號為「我無所懼 Farless 」，目標想傳遞出即便面臨高低起伏，卻依舊堅定的決心，不論是對未來的不確定性、或者是在成就夢想的路上害怕能力未及等因素而出現的恐懼，但只要堅持目標，相信身旁並局作戰的隊友們，這些曾經的恐懼都可以透過不懈地訓練磨合，轉變成來自過去的助攻。
今天記者會上，陳立宗感性地表示，臺中洲際迷你蛋從被一些鄉民嘲笑是婚宴會館、做法會的，到現在成為被許多球隊、球員羨慕的場館，夢想家做出很多努力，也正在做不一樣的嘗試，今年還要經營雙主場。
「對於一些問我們夢想家主場到底是在臺中、還是彰化的朋友？我要說阿吉（林俊吉）的家鄉南投也在我們的守備範圍，我們是中台灣的球隊。夢想家教育基金會、青年隊這幾年都會參與南投的校園活動，這些招牌和承諾不會讓大家失望，新球季會繼續在臺中比賽，但彰化我們回來了！」陳立宗如此說道。