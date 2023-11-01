食鹽水注射液有懸浮物！疑與不良軟袋有關 食藥署回收4.7萬袋
衛福部食藥署今（1）日公布藥品回收資訊，其中包括市占率達78%的「”永豐”生理食鹽水注射液」（回收批號：250D59E），預計回收47256袋。食藥署副署長陳惠芳接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，這次接獲醫療院所不良品通報、發現注射液中有黑色不明物質懸浮，因此啟動回收。
記者林志怡／台北報導
陳惠芳說明，近期有醫療院所反應，「”永豐"生理食鹽水注射液」應呈現澄清液體，但軟袋內漂浮黑色不明物質，廠商初步調查認為與軟袋不良品有關，可能與以前驗收就有發現軟袋未充填前管口出現異常相關情況有關，並因此啟動回收。
陳惠芳表示，「”永豐”生理食鹽水注射液」市占率達78％，不過這次回收不至於造成缺藥情況，該廠商年供應量達110萬袋，這次僅回收一個批號、市面上也有其他產品可作為替代之用，不致影響臨床使用，也已經要求廠商於112年11月25日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。
食藥署說明，該一生理食鹽水注射液適應症為大手術或創傷時之急性出血、心臟衰弱、虛脫、解毒、腹膜炎、炎傷、傳染病、大腸炎、尿毒症、中毒及其他病症所引起之失水狀況，若民眾對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。