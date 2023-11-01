《Sweet Home 2》定檔12月上線！宋江爆肌渾身浴血再度回歸
韓國驚悚影集《Sweet Home》第2季將正式回歸！Netflix今（1）日釋出上線日期預告與海報，並公布該劇將於12月1日定檔上線！主要演員包含宋江、李陣郁、李施昤、高旻示將全數回歸，帶領大家來到《Sweet Home》更大的世界中，以末日為舞台的怪物動作影集重磅回歸。
記者薛羽彤／綜合報導
宋江再度飾演特殊感染者車賢秀，在上線日期預告中，賢秀裸著上身，身上充滿著鮮血，以關在鐵籠的狀態下，被帶到一個神祕的地方。「我們終於見面了！」「你是能終結這一切的救世主嗎？」在這個聲稱一直在等待他的聲音下，賢秀堅定地詢問自己需要做什麼。此時，一大盆鮮血從天而降，淋滿整個身軀！最後那道聲音響起：「車賢秀的第一次MH5實驗開始。」
第2季的故事，將從上線日期預告海報中的體育場展開，主要角色離開第1季的社區「綠之家」，踏入外界與其他怪物對抗。倖存者們聚集在體育場的殘骸上，建立了一個社區，但他們仍然不能放下警惕。不僅如此，所有倖存者不僅需要對抗外部的怪物，還需要對抗內心的變異慾望。
綠之家的居民在第1季中在建築物內對抗怪物，但現在被迫離開他們的家，踏入外界。世界仍舊混亂，當倖存者們持續變異，並不斷與其他怪物打鬥掙扎時，賢秀能做什麼呢？他是否能成為拯救每個人免受這場噩夢的救世主？
《Sweet Home》改編自網路漫畫，導演李應福與編劇金坎比對於《Sweet Home》的「世界觀」進行了多次討論，溝通第1季的伏筆與第2季的新世界觀。導演李應福分享：「這是一部典型的末日影集。第1季深刻描繪在綠之家這個封閉空間中的緊張和恐懼，而第2季設定在一個開放空間中，帶入全新的角色和怪物，將引起全球觀眾對於新一季的好奇！」
演員李陣郁更表示：「第2季將與原始網路漫畫有著更不一樣的世界。隨著世界的擴大，將有更多可以讓觀眾思考的內容。」演員李施昤解釋：「在離開綠之家後，角色們將迎來一個廣闊無垠的世界。每個人都將經歷重大變化。也勢必加深了全球粉絲對第2季故事的期待。」