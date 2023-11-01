還會升息嗎？美Fed即將公布利率決策 專家估不動機率高
美國聯準會（Fed）將於台灣時間周四（2日）凌晨公布利率決策結果，市場也關注會不會再升息？台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，在以巴戰事未進一步擴大，進而再推升油價往上飆之下，美國聯準會11月不會再升息，甚至12月利率也不會動，美國升息循環某種程度可以說以終止，除非以巴戰爭脫離預期，伊朗也加入戰局，中東局勢一發不可收拾。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會即將公布利率決策結果，美元指數走揚，來到106.7附近，亞洲主要貨幣兌美元表現疲弱，不僅日圓在日本央行放「鴿」後，貶至151兌1美元，新台幣兌美元今（1）日也向32.5元靠攏，盤中一度貶至32.494元，貶值7.5分。不過，市場也關注美國聯準會還會不會升息，還有聯準會主席鮑爾會後聲明又會透露出什麼訊息。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，雖然以巴戰爭開打，可是兩國都不是產油國，除非伊朗加入戰局，但美國已在築牆防止以巴衝突擴大，因此，只要伊朗沒加入戰局，油價就不會像之前中東戰爭那麼狂飆，還在可控範圍，加上美國通膨也已有明顯下滑，除非油價又回到100以上，美國通膨才可能再飆到5%以上。
此外，陳有忠說，美國現在實質利率也轉正，亦不需要再升息，況且升息也會傷害到經濟，因此，美國沒有升息空間，預估11月不會再升息，甚至從聯邦基金利率期貨來看，預期12月也不會升息，「升息循環某程度可以說終止」，除非以巴戰事脫離市場預期，伊朗也加入戰局，導致中東局勢一發不可收拾，油價狂飆，通膨再起。不過，美國停止升息，也不代表就會降息，目前看來還沒有降息條件。