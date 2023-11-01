MLB／王建民全盛時期有多狂！美媒評比洋基歷史前百大球星也有他

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而2001年，王建民就因肩關節唇撕裂進行關節鏡的手術，整年幾乎都在復健，直到2002年6月，才在1A球隊復出，表現也相當亮眼，在紐約賓夕法尼亞聯盟的史坦頓島洋基隊比賽中，主投78.1局，自責分率僅1.72。雖然在小聯盟待了6年左右的時間，但努力終會獲得回報，2005年4月26日，王建民在睡夢之中被通知升上大聯盟，4月30日也迎來他的大聯盟初登板，面對多倫多藍鳥的比賽，繳出七局僅失兩分的優質先發，雖然最終無關勝敗，但也成為第一個披上洋基球衣，在大聯盟出賽的台灣選手。
隔年2006年賽季，堪稱是王建民生涯表現最佳的一個球季，王建民憑藉著他優異的快速伸卡球，在洋基隊先發輪值中表現出色，並因為容易讓打者擊出滾地球的投球特性，因而獲得「滾地球王子」美名。王建民在當年球季例行賽共計拿下19勝6敗，與明尼蘇達雙城的王牌投手Johan Santana並列該年度的大聯盟勝投王，也是大聯盟史上第一位亞洲籍的勝投王，王建民也在該年獲得美國職棒美國聯盟賽揚獎票選得分第二名，僅次於Johan Santana。
王建民全盛時期身手有多強，不但鈴木一朗打到他的球直接「定竿」，而他形容像是打到「保齡球」一般，王建民的洋基隊打線更是豪華，又被稱為「鑽石打線」、「早餐店打線」：1 棒 Johnny Damon 2棒 Derek Jeter3棒 Bobby Abreu 4棒 Alex Rodriguez 5棒 松井秀喜 6棒 Jorge Posada 7棒 Jason Giambi8棒 Robinson Cano9棒 Melky Cabrera，每位都是超級球星。
2016年8月30日，身披皇家戰袍的王建民最後一次亮相於大聯盟，對手就是他最熟悉的紐約洋基，主投2局沒有丟掉分數。王建民的復出也讓許多洋基球迷感到惋惜，畢竟曾經是洋基隊上不可或缺的王牌之一，卻在生涯後半段受到各種傷痛困擾，在小聯盟與大聯盟之間載浮載沉，但王建民在場上的投球英姿，相信許多球迷仍深深記得。