大牙控陳建州性騷擾「律師費破百萬」 暴瘦5公斤露面
大牙（周宜霈）與老公阿廖師今（1）日舉行大牙夫妻憂拜盃羽球賽，她7月遭陳建州（黑人）提告加重誹謗，大牙暴瘦5公斤露面，受訪表示律師費至今破費百萬以上，因為大牙還遠赴香港警局，完成性騷擾報案，所以兩地的律師費總和破7位數。大牙戲約受到影響，副業經營反而占據比較多時間，她說：「我現在很好，也持續在看身心科。」
記者羅凌筠／台北報導
大牙提到6月發文控訴黑人性騷擾之後，戲劇邀約減少，「崩潰、脆弱、無助都有，那一陣子很多新戲發布，很多朋友去拍戲，什麼時候換我？有意要找我來談的人，就嚇到了，因為對資方來說很尷尬，大家都轉移焦點。」但是大牙不後悔，她說：「說出來壓力一定會有，但是對的事情要說，身邊的人從來沒有勸退我，我不是會胡說八道的人，擔心拖累到很多人而已，這是我不想要的。」
大牙去年11月成立副業，僅花9個月就回本，10月份業績破百萬，大牙希望趁雙11購物潮，在11月衝破300萬，大牙公司有4個股東、6個員工，想要招募更多人手，本來體重53公斤，也因忙於經營副業瘦5公斤，體重掉到4字頭，大牙感動說，看過客戶在網路下訂單，還會備註鼓勵的話：「我不想讓大牙一個人，用新台幣下架商品。」讓她看了熱淚盈眶。