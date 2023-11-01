能海搶攻百億充電市場 新一代機車多功能充電樁公開發表
能海電能科技公司今（1）日召開產品發佈會，公開發表新一代符合CNS國家標準的機車多功能充電樁。能海總經理謝創智表示，挾其重量、大小等優勢，未來將透過「加盟網站、外資洽談及ESG需求企業」等合作方法在全台廣建機車充電站，提供給消費者快速、便利的充電服務，解決充電不便及里程焦慮問題，帶動各類型電動機車銷售量，預估將創造300億元的充電需求市場。
記者陳美嘉／高雄報導
能海新一代機車多功能充電樁體積僅等同家用熱水器大小、重量只有約35公斤，且施工更方便、支援多元支付，瞄準現行可快充的電動輔助自行車、老人代步車、微型車、綠/白牌電動車140多萬輛及CNS國家標準超充式電動機車既有市場及2040年禁售燃油車輛後1,400多萬輛電動機車的未來充電需求。
謝創智指出，新一代機車充電樁可以壁掛在騎樓柱子上不佔空間，再從店家既有開關箱引接出單相220伏特電源即可運作，施工時間只需2小時，可大幅減少建置等待期時的場地租金開銷。
謝創智指出，全球首創的多功能充電樁只要是充電式機車皆可適用。單座充電站最高可提供4輛電動機車同時充電。在安全方面，透過主動式安全電壓偵測系統，可以判斷出不同類型機車不同電壓等級電池，給予適當充電電流，一旦偵測到電池故障造成電壓電流異常，即會停止充電確保設備及機車安全。
此外，消費者只要下載能海智慧電站APP，就能快速找到充電站所在位置，再依簡易操作指示進行充電流程。在付費方式上，亦可透過APP採用信用卡、悠遊卡等進行支付。