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崑山科大Ohlala咖啡廳師生齊創業！ 台灣杯測冠軍鎮店營業中

▲崑山科大餐飲系師生共同經營Ohlala咖啡廳試營運，期待能帶給師生舒適放鬆的休閒空間。（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大餐飲系師生共同經營Ohlala咖啡廳試營運，期待能帶給師生舒適放鬆的休閒空間。（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生歷年來榮獲國內外各項廚藝大獎，師生攜手共同創業「Ohlala咖啡廳」於本學期啟動試營運，由2023WCE世界盃杯測師大賽台灣選拔賽冠軍的四年級賴力弘擔任店長，利用多項計畫將部分資金挹注，善用校內豐沛之資源，為學生創業帶來多元實務操作機會，多方面進行學習與改善，讓系上喜愛咖啡的學生能發揮所長。

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崑大餐飲系師生攜手創業「Ohlala咖啡廳」本月開張，該店由「高教深耕計畫－學校師生辦理創新創業商業組織計畫」做部份資金的挹注，系上教師與業師聯手指導創業。營運團隊由專業教師洪綺吟主任、施智偉助理教授帶領，同時以產學合作方式引進芒果咖啡館創辦人廖思為進行技術指導，擔任店長的賴力弘畢業於國立羅東高商，不僅曾榮獲世界盃杯測師台灣選拔賽冠軍，更是2023KICC韓國餐飲國際大賽咖啡拉花金牌及多項國際咖啡賽事的常勝軍，明年將代表台灣前往美國芝加哥世界賽，實力無庸置疑。

▲Ohlala咖啡廳的西西里檸檬咖啡、創意咖啡等精緻飲品最受歡迎。（圖／崑山科大提供）
▲Ohlala咖啡廳的西西里檸檬咖啡、創意咖啡等精緻飲品最受歡迎。（圖／崑山科大提供）
擔任指導老師之一的洪綺吟主任表示，該店由施智偉老師帶領對咖啡有興趣的學生共同協助營運，老師在營運前的規劃期，提供營運方向與咖啡店內外部風格選擇建議及各項營運問題解答，試營運後，教師亦持續扮演顧問的角色，提供專業建言，並就營運現場分析市場、產品修正開發、行銷策略等進行長期的指導與協助。賴力弘則在營運前負責規劃菜單、門市營運管理、制訂商品的價格策略等，自營運起他將負責規劃並控管採購項目進出貨的數量、調製飲料、規劃協調促銷宣傳活動、與客戶關係的建立與維繫、並定期研發新式創意飲品。

▲餐飲系施智偉老師(右)與店長賴賴力弘持續研製新產品，帶給師生更多元精采的咖啡饗宴。（圖／崑山科大提供）
▲餐飲系施智偉老師(右)與店長賴賴力弘持續研製新產品，帶給師生更多元精采的咖啡饗宴。（圖／崑山科大提供）
施智偉老師說明，店營運目標主要提供師生舒適放鬆的休閒空間，以高水準的精品咖啡、平價消費的模式來服務師生，不論是單純想在校園生活中享用咖啡香氣的幸福感，或是想享用精品咖啡的醇厚滋味，都能獲得滿足。目前餐飲系協助校際活動中最受校內外賓客好評的西西里檸檬咖啡，更將是本店之主打產品，有別於市面上的西西里咖啡，該店因獨家配方佐檸檬原汁，具有獨具一格的風味，曾在崑大電動車產學成果典禮上招待貴賓，獲得一致好評。

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