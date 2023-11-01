崑山科大Ohlala咖啡廳師生齊創業！ 台灣杯測冠軍鎮店營業中

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崑大餐飲系師生攜手創業「Ohlala咖啡廳」本月開張，該店由「高教深耕計畫－學校師生辦理創新創業商業組織計畫」做部份資金的挹注，系上教師與業師聯手指導創業。營運團隊由專業教師洪綺吟主任、施智偉助理教授帶領，同時以產學合作方式引進芒果咖啡館創辦人廖思為進行技術指導，擔任店長的賴力弘畢業於國立羅東高商，不僅曾榮獲世界盃杯測師台灣選拔賽冠軍，更是2023KICC韓國餐飲國際大賽咖啡拉花金牌及多項國際咖啡賽事的常勝軍，明年將代表台灣前往美國芝加哥世界賽，實力無庸置疑。
擔任指導老師之一的洪綺吟主任表示，該店由施智偉老師帶領對咖啡有興趣的學生共同協助營運，老師在營運前的規劃期，提供營運方向與咖啡店內外部風格選擇建議及各項營運問題解答，試營運後，教師亦持續扮演顧問的角色，提供專業建言，並就營運現場分析市場、產品修正開發、行銷策略等進行長期的指導與協助。賴力弘則在營運前負責規劃菜單、門市營運管理、制訂商品的價格策略等，自營運起他將負責規劃並控管採購項目進出貨的數量、調製飲料、規劃協調促銷宣傳活動、與客戶關係的建立與維繫、並定期研發新式創意飲品。
施智偉老師說明，店營運目標主要提供師生舒適放鬆的休閒空間，以高水準的精品咖啡、平價消費的模式來服務師生，不論是單純想在校園生活中享用咖啡香氣的幸福感，或是想享用精品咖啡的醇厚滋味，都能獲得滿足。目前餐飲系協助校際活動中最受校內外賓客好評的西西里檸檬咖啡，更將是本店之主打產品，有別於市面上的西西里咖啡，該店因獨家配方佐檸檬原汁，具有獨具一格的風味，曾在崑大電動車產學成果典禮上招待貴賓，獲得一致好評。