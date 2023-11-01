泰國開放台灣免簽　越南業者憂客源遭分食

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HanoiTourist經理黎鴻泰（Le Hong Thai）表示，簽證政策是牽動旅遊業發展的關鍵，泰國可說是一個藉由簽證政策來吸引國際旅客的典範國家，現在給台灣、印度和中國開放免簽，一定會影響入境越南的客流量。
越南8月15日對台灣開放電子簽證，旅客可自行上網申請，免去先前須額外委由業者辦理入境許可的高昂費用。越方統計，台灣旅客人次於9月底超越美國，成為越南第3大旅客來源國，至10月底累計近67萬人次到訪越南，顯見電子簽證政策成效。
黎鴻泰觀察，今年迄今韓國是越南最大旅客市場，在這之前中國多年位居第一，今年印度赴越南旅客也大增。他認為，越南簽證政策雖有改善，但只給20多個國家免簽，或可參考泰國作法，對重要市場實施單方面免簽。
另有業者表示，台灣旅客雖可申請越南電子簽證，但常接獲反映，申請系統不穩定，申請通過了系統卻沒寄發簽證，還要花錢請旅行社處理；此外，越方未能在承諾天數內核發簽證的情況也時有所聞，盼能改善。
黎鴻泰評估，越南旅遊發展潛力比泰國好很多，最近20年來曼谷或巴達雅（Pattaya）的旅遊產品幾乎沒變過，越南的旅遊品質則是大幅提高、產品推陳出新，如何妥善發揮越南旅遊潛力取決主管機構的促進推廣。
就拓展台灣旅客市場而言，黎鴻泰認為越南具一定優勢，首先是台越往來方便，從台北、高雄和台中等地飛往越南的直航航班很多，且越台文化、飲食相近，呼籲業者可以設法讓台灣旅客願意來越南玩更久、體驗更多。（編輯：陳承功）1121101