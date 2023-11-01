NONO涉性騷拖累朱海君！她獨扛3000萬房貸　生技公司慘賠數百萬

王偉忠早知侯孝賢生病　自誇記憶力極好「但右耳出狀況被嫌」

▲王偉忠早知導演侯孝賢生病，自認為記憶力極好，但右耳聽不清楚被嫌。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲王偉忠早知導演侯孝賢生病，自認為記憶力極好，但右耳聽不清楚被嫌。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者蔡依庭／新北報導

66歲王偉忠在電視圈有舉足輕重的地位，在經濟最好的1980年代，他細數影視歌強人：「電視就是我們，唱片是飛碟和滾石，電影就是侯孝賢導演他們。」如今，76歲侯孝賢導演患有阿茲海默症宣布退休，王偉忠原本就和侯孝賢有私交，早知道對方身體狀況，前幾年還有碰上，可惜近年來沒特別聯絡。他自認記憶力極好，只是右耳現在有2個高頻聽不見，「耳朵慢慢地不好會被嫌，像太太念的話就會聽不到，她就會氣。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲侯孝賢退休養老。（圖／NOWnews資料照）
▲侯孝賢因罹患阿茲海默症宣布退休。（圖／NOWnews資料照）
王偉忠推出最新製作的舞台劇《一村喜事》，今（1）日在新北市空軍三重一村舉行記者會，配合劇情現場辦桌嫁女兒，讓觀眾能體驗沉浸式舞台劇，特別強調有趣之處，就是能邊看戲邊吃眷村菜和台菜。

湯志偉與岑永康在舞台劇中飾演嫁女兒的「王村長」，羅美玲、高蕾雅則是「村長太太」，呂紹齊、那祈、杜偉誠、段彥希都在舞台劇中演出。湯志偉今年7月才嫁女兒，沒想到年底還要「再嫁女兒」，而且一嫁就嫁10次，但其實是在說戲裡劇情。

▲羅美玲、岑永康、湯志偉、高蕾雅（圖／記者鄭孟晃攝）
▲羅美玲（左起）、岑永康、湯志偉、高蕾雅將在舞台劇《一村喜事》體驗眷村嫁女兒。（圖／記者鄭孟晃攝）
岑永康過去參加別人的婚禮，總覺得新娘爸爸為何都會痛哭？他還當成笑話看，但沒想到，自己光是參加女兒畢業典禮就已經淚如雨下，他說：「等她出嫁那天，我應該也會變成別人的笑話。」

王偉忠以過來人身分表示當岳父的心情，他說當天看到女兒穿婚紗這麼美麗，真的會落淚，後來看照片、看到自己哭得真醜，「一點都不像革命先烈。」羅美玲果然是很優秀的賢內助「村長夫人」，在訪問最後一刻再度提醒：「11月7日以前，《一村喜事》推出早鳥優惠85折，一定要幫我們寫到，我今天任務完成了。」《一村喜事》12月8日起將在空軍三重一村首演。

▲《一村喜事》舉辦卡司發布會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲《一村喜事》舉辦卡司發布會。（圖／記者鄭孟晃攝）

王偉忠舞台劇取消演出「非常痛苦」　《謝謝大家收看》開天窗

賈永婕突公開道歉！稱「完全忘記」王偉忠之約　嚇出冷汗：我去跪

高慧君敗給蔡淑臻錯失金鐘獎視后　隔10天夜奔妹妹高蕾雅家傾訴

郭子乾看透鐵面製作人王偉忠　深交36年曝真面目

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞