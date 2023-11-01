王偉忠早知侯孝賢生病 自誇記憶力極好「但右耳出狀況被嫌」
66歲王偉忠在電視圈有舉足輕重的地位，在經濟最好的1980年代，他細數影視歌強人：「電視就是我們，唱片是飛碟和滾石，電影就是侯孝賢導演他們。」如今，76歲侯孝賢導演患有阿茲海默症宣布退休，王偉忠原本就和侯孝賢有私交，早知道對方身體狀況，前幾年還有碰上，可惜近年來沒特別聯絡。他自認記憶力極好，只是右耳現在有2個高頻聽不見，「耳朵慢慢地不好會被嫌，像太太念的話就會聽不到，她就會氣。」
記者蔡依庭／新北報導
王偉忠推出最新製作的舞台劇《一村喜事》，今（1）日在新北市空軍三重一村舉行記者會，配合劇情現場辦桌嫁女兒，讓觀眾能體驗沉浸式舞台劇，特別強調有趣之處，就是能邊看戲邊吃眷村菜和台菜。
湯志偉與岑永康在舞台劇中飾演嫁女兒的「王村長」，羅美玲、高蕾雅則是「村長太太」，呂紹齊、那祈、杜偉誠、段彥希都在舞台劇中演出。湯志偉今年7月才嫁女兒，沒想到年底還要「再嫁女兒」，而且一嫁就嫁10次，但其實是在說戲裡劇情。
岑永康過去參加別人的婚禮，總覺得新娘爸爸為何都會痛哭？他還當成笑話看，但沒想到，自己光是參加女兒畢業典禮就已經淚如雨下，他說：「等她出嫁那天，我應該也會變成別人的笑話。」
王偉忠以過來人身分表示當岳父的心情，他說當天看到女兒穿婚紗這麼美麗，真的會落淚，後來看照片、看到自己哭得真醜，「一點都不像革命先烈。」羅美玲果然是很優秀的賢內助「村長夫人」，在訪問最後一刻再度提醒：「11月7日以前，《一村喜事》推出早鳥優惠85折，一定要幫我們寫到，我今天任務完成了。」《一村喜事》12月8日起將在空軍三重一村首演。