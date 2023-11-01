遭爆保育區蓋豪宅、占國有地蓋停車場　廖先翔發聲明澄清捍衛清白

明揚火災議會專案報告　周春米希望企業負起誠實責任

▲屏東縣長周春米今天前往縣議會就明揚火災爆炸案進行專案報告，除強調「企業誠實責任」外，縣府團隊後續也會與中央緊密連繫合作，希望修法促使未來的申報、管理更加完善。（圖／翻攝畫面）
▲屏東縣長周春米今天前往縣議會就明揚火災爆炸案進行專案報告，除強調「企業誠實責任」外，縣府團隊後續也會與中央緊密連繫合作，希望修法促使未來的申報、管理更加完善。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

屏東縣長周春米今(1)日前往縣議會就明揚火災爆炸案進行專案報告，除就事件過程、火災概要、現場及搶救部署說明、災後處置措施、檢討分析與策進作為進行說明外。周春米同時也強調「企業誠實責任」，企業應依法如實申報，不要規避法規、不要事後隱匿，縣府團隊後續也會與中央緊密連繫合作，希望修法促使未來的申報、管理更加完善。

我是廣告 請繼續往下閱讀
明揚爆炸案於9月22日發生，消防局當天5點31分接獲民眾報案，屏二分隊出動前往，現場6點01分即發生爆炸，縣府團隊立即於7點成立災害應中心及前進指揮所展開救援。搜救行動自9月22日持續至9月30日尋獲最後一名罹難者，此次事件共造成10人死亡，其中包括4名消防員英勇殉職，另有110人受傷。

屏東縣府社會救助金專戶自9月23日起設立「0922火災爆炸災害」專案受理各界愛心，至10月22日止，該專案捐款累計1億6167萬9593元，並於10月20日召開第一次臨時會，修正規定增聘4名受災代表及律師、會計師2名專家，決議專案捐款原則，全數用於罹難者之遺屬、傷者及其家屬身上。

周春米表示，此次慘痛事件奪走年輕消防弟兄生命，失去摯愛的父親、兒子，令人無比沈痛，縣府已向中央爭取經費增購精進消防車輛裝備器材，她也指示追加1240萬元購置消防衣帽、鞋等，維護消防弟兄執勤安全。

周春米也認為企業也應負起誠實責任，一開始要做什麼廠房就要符合相關規範，明揚公司的廠房領有經濟加工出口區管理處屏東分處的用執照，供C-1類作業廠房使用，依「建築物之使用類別、組別及其定義」。

至於屬中度危險工作場所，消防局依法三年檢查一次消防安全設備，然事件發生後，才發現明揚公司違法儲存危險物品3000公斤，超過管制規定的30倍以上。屏東縣政府已分別依違反消防法第15條第2項危險物品儲存超過管制規定、第21條之一第一款規定未提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置及搶救必要資訊、第21條之一第二款規未指派專人至現場協助救災，均依最高罰鍰累計共開罰240萬元。 

屏東縣政府也針對明揚事件後加強檢討及改進，除了提升消防人員救災安全、裝備及設備外，並進一步加強建築物公安管理、消防安全、危險物品申報、勞動安全等，消防局從10月6日起對縣內公共危險物品場所（達管制量30倍以上26家、未滿30倍17家），請城鄉、環保、勞青等局處及中央勞動部職業安全、衛生署南區職業安全衛生中心辦理聯合檢查，加強盤點目前列管的公共危險物品場所安全，同時加強資訊搜集，建立圖資供救災救護人員查看。

周春米也建議中央修法，以「工廠管理輔導法」第31條第1項第7款未依期限申報危險物品為例，現行法規裁罰僅1萬元至5萬元不等，與其可能造成的重大災害不符比例原則，希望調高罰鍰額度；還有經濟部產業園區管理局檢討現行工廠「危險物品申報辦法」第11條規，危險物品場上申報頻率由每半年一次提至每季一次，確切落實完成安全工作場域應有的作為，保護公眾生命財產安全。

維護公共安全　高市府即日起啟動冷氣家電安裝與外牆巡查

藍白政黨協商　林智鴻：國民黨忘了滅黨滅國的血淚教訓

藍營高層輪流朝共　李柏毅：這才是最大的國安天坑

能海搶攻百億充電市場　新一代機車多功能充電樁公開發表

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞