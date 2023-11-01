明揚火災議會專案報告　周春米希望企業負起誠實責任

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屏東縣府社會救助金專戶自9月23日起設立「0922火災爆炸災害」專案受理各界愛心，至10月22日止，該專案捐款累計1億6167萬9593元，並於10月20日召開第一次臨時會，修正規定增聘4名受災代表及律師、會計師2名專家，決議專案捐款原則，全數用於罹難者之遺屬、傷者及其家屬身上。
周春米表示，此次慘痛事件奪走年輕消防弟兄生命，失去摯愛的父親、兒子，令人無比沈痛，縣府已向中央爭取經費增購精進消防車輛裝備器材，她也指示追加1240萬元購置消防衣帽、鞋等，維護消防弟兄執勤安全。
周春米也認為企業也應負起誠實責任，一開始要做什麼廠房就要符合相關規範，明揚公司的廠房領有經濟加工出口區管理處屏東分處的用執照，供C-1類作業廠房使用，依「建築物之使用類別、組別及其定義」。
至於屬中度危險工作場所，消防局依法三年檢查一次消防安全設備，然事件發生後，才發現明揚公司違法儲存危險物品3000公斤，超過管制規定的30倍以上。屏東縣政府已分別依違反消防法第15條第2項危險物品儲存超過管制規定、第21條之一第一款規定未提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置及搶救必要資訊、第21條之一第二款規未指派專人至現場協助救災，均依最高罰鍰累計共開罰240萬元。
屏東縣政府也針對明揚事件後加強檢討及改進，除了提升消防人員救災安全、裝備及設備外，並進一步加強建築物公安管理、消防安全、危險物品申報、勞動安全等，消防局從10月6日起對縣內公共危險物品場所（達管制量30倍以上26家、未滿30倍17家），請城鄉、環保、勞青等局處及中央勞動部職業安全、衛生署南區職業安全衛生中心辦理聯合檢查，加強盤點目前列管的公共危險物品場所安全，同時加強資訊搜集，建立圖資供救災救護人員查看。
周春米也建議中央修法，以「工廠管理輔導法」第31條第1項第7款未依期限申報危險物品為例，現行法規裁罰僅1萬元至5萬元不等，與其可能造成的重大災害不符比例原則，希望調高罰鍰額度；還有經濟部產業園區管理局檢討現行工廠「危險物品申報辦法」第11條規，危險物品場上申報頻率由每半年一次提至每季一次，確切落實完成安全工作場域應有的作為，保護公眾生命財產安全。