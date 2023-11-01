NASA公布「宇宙之手」脈衝星風雲照！神秘又瑰麗 萬聖節超應景
一年一度的萬聖節（Halloween）又到了，為了應景，美國太空總署（NASA）分享了一張X射線太空望遠鏡捕捉到的脈衝星風雲（PWN）X光透視圖，看起來就像是有人朝著宇宙伸出一隻巨大的手掌，十分有趣。
記者倪浩軒/綜合報導
NASA說明，這團編號為MSH 15-52的脈衝星風雲於2001年首次被「錢卓拉X射線天文台」（Chandra X-ray Observatory）觀測到，由於形況酷似人手，又被稱為「宇宙之手」。之後，NASA又藉著最新的X射線太空望遠鏡（Imaging X-ray Polarimetry Explorer, IXPE）持續觀測這團脈衝星風雲，兩台X射線太空望遠鏡結合它們的成像能力，拍下這張「手掌」圖，揭示了周圍空間能量與磁場的變化。
領導這項研究的加州史丹佛大學教授羅馬尼（Roger Romani）表示，產生X射線的帶電粒子沿著磁場傳播，決定了星雲的大致形狀，就像人類手掌中的骨頭一樣。
恆星在演化末期，耗盡了可供燃燒的燃料後，恆星本身會塌縮形成中子星，而具有強力磁場的自轉中子星，被認為是脈衝星，可以產生遠離脈衝星兩極的物質和反物質激波，形成脈衝星風雲，被發現是宇宙X射線輻射源。透過觀測脈衝星風雲，可以推斷出脈衝星如何與周圍環境交互作用。脈衝星風雲並非永久存在，隨著脈衝星老化也會逐漸消散，但生命週期約可持續1萬5000年，觀測脈衝星風雲處於生命週期的哪一階段，也能幫助人類推斷該處的能量組成以及環境物質的特性。