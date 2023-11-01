《新楓之谷》年度盛事「星夜馬戲團」登場！經驗值歷年最高500%

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《新楓之谷》年度限時活動「星夜馬戲團」，於11月1日至11月28日登場，玩家可透過參與活動收集「幻想硬幣」，升級為「見習者設計師」、「進階者設計師」、「老手設計師」、「大師設計師」4種不同活動等級，並獲取相對應的經驗加乘。
玩家於每週三可從「愛奧斯塔沙漏（未來）」與「赫爾奧斯沙漏（過去）」中自由挑選一種票券，獲得不同的經驗值加成效果。每擊殺500隻怪物可發動一次經驗加乘Buff，每次發動持續150秒，選擇「赫爾奧斯沙漏（過去）」票券可發動25次，最高獲得350%加乘；而選擇「愛奧斯塔沙漏（未來）」票券可發動5次，最高可獲得500%加乘，最狂經驗加倍。
同步開放 限定特殊功能「極限燃燒加速器」、「裝備傳授」、「髮型移動」、「現金道具移動」
《新楓之谷》今年再次推出深受玩家喜愛的4種版本限定特殊功能，根據玩家的設計師等級，可分別獲得「極限燃燒加速器」、「裝備傳授」、「髮型移動」與「現金道具移動」，玩家不僅可快速升級，也可在帳號內移動強力道具。
「慶典活動」 8項遊戲獲取多項獎勵！官網應援活動 達成目標即可獲得對應獎勵！
「星夜馬戲團」的「慶典活動」將推出8項小遊戲，玩家可根據設計師等級參與「開心楓煙火」、「敲敲打打玩具工廠」、「不速之客！積木拉圖斯」、「撲通撲通夾娃娃機」、「轟隆隆拉楓碰碰車」、「從天而獎的玩具積木？」、「幸運糖果！」、「赫爾奧斯塔瞭望臺」，從中獲取包括增加玩家能力的Buff「天氣玩具城煙火師節」、玩具城紀念型道具「積木拉圖斯騎寵」、「兔子鼓手娃娃」等豐富獎勵，更有機會直接提升角色等級！
此外，《新楓之谷》也同步舉辦網頁應援活動，全體玩家應援達指定分數，即可獲得對應獎勵，包括：「極簡線條傷害字型」、「貝希摩斯聊天戒指」、「髮型欄位擴充券」與「選擇符文交換券x10」。詳細內容以《新楓之谷》星夜馬戲團活動網頁為主。