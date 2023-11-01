紫色蒜香藤廊道盛開 新北3處夢幻紫色花瀑限時快搶拍
近期全台各地紫色蒜香藤盛開，唯美壯觀的景色超級吸睛，新北市政府綠美化環境景觀處今（1）日發布新聞稿，推薦泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園及三重區中山藝術公園等處特色景點賞「蒜香藤」，因花期僅僅短短的7至10天，邀請想賞花跟美拍的朋友把握時間，前往觀賞及拍照。
記者吳嘉億／新北報導
隱身在泰山區楓樹里河堤附近的蒜香藤廊道，經過當地里長及志工多年來的細心養護，每到花期便會湧入大量遊客前來賞花，綿延約200公尺的花牆，一串串花穗垂掛枝頭上，猶如高掛綠樹上的紫色瀑布，含苞或盛開，十分迷人；除了可以近拍花樹外，也可登上一旁的堤防上，俯拍全景，或是調整成微距方式，捕捉花蕊細節。
位於鶯歌區的永吉公園，沿著步道來到籃球場，遠遠就能看見邊坡上的蒜香藤。坐在花棚下欣賞著美麗的蒜香藤花海非常愜意；公園內的遊戲場還有雙層樓迴旋溜滑梯跟盪鞦韆及沙坑，是新北的特色公園，為假日親子野餐踏青好去處，玩公園同時又能欣賞紫色浪漫。
鄰近菜寮捷運站出口的三重區中山藝術公園，公園中有藝術雕塑及歐式牌樓等，園內四季花木扶疏，是高樓林立交通繁忙的都會區中一座難得的休憩場域。當蒜香藤大爆發時，紫色的花瀑垂落，漫步廊道下感受生活中的小浪漫。
新北市政府綠美化環境景觀處長林俊德表示，民眾可以在「賞花快報」FB粉絲專頁點讚追蹤，即時掌握各地區花況，與粉絲們一同分享與交流新北市各地花況資訊、照片及影片，將更即時、更詳盡的花況資訊分享給大家。