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哈日族樂！日圓換匯10萬多賺4張迪士尼門票　善用結匯優惠價更甜

▲哈日族又樂起來，因為日圓現鈔換匯價今（1）日盤中見到0.2179元波段新低，銀行也趁勢搶推雙幣優匯方案。（圖／記者顏真真攝）
▲哈日族又樂起來，因為日圓現鈔換匯價今（1）日盤中見到0.2179元波段新低，銀行也趁勢搶推雙幣優匯方案。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

日圓貶不停，今（1）日台灣銀行日圓現鈔賣出價更見到0.2179元的波段新低價，也讓哈日族樂翻，有些忍住沒換的人更是高喊等待是值得的。銀行表示，若以換新台幣10萬元來說，與年初高點在「0.24」字頭來看，相當多賺了4張東京迪士尼門票錢。同時，國內銀行也趁勢推出外匯年終慶活動，提供美元存款及日圓現鈔雙幣優匯，甚至祭出iPhone 15和超商300元禮券等豐富獎項，吸引客戶上門，想換匯的人也可以多比較，選擇最有利的換匯方式。

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近期美元持續強勢，民眾也瘋遊日本，尤其在日本央行放「鴿」後，日圓應聲貶破150關卡，甚至一度下探151.74兌1美元，即便日本官員出面喊話干預，日圓仍在151.3附近震盪。雖然新台幣兌美元今日也貶值，並向32.5元靠攏，一度來到32.494元，貶值7.5分，但日圓貶幅更大，也因此，日圓兌新台幣換匯價也出現更甜價。

台銀日幣現鈔賣出價今日盤中一度見0.2179元的波段新低，之後在0.2182至0.2184元間震盪，也讓哈日族樂起來，尤其忍住沒換匯的人更開心。第一銀行就表示，以換新台幣10萬元來看，今年初日圓現鈔賣出價高點為0.2403元，當時只能換到41萬6146日圓現鈔，今日下午牌告價0.2183元，能換到45萬8085日圓，多出近4.2萬日圓，相當於4張東京迪士尼樂園門票。

當然，想換匯還有更省的作法，除臨櫃換匯之外，還有線上結匯、外幣ATM及外幣帳戶等，一般臨櫃換匯較不划算，匯率以「現金賣出價」計算，在手續費部分，除了台銀、兆豐銀行不需要手續費（機場櫃檯除外，會收100元手續費），多數銀行都會收取大約100元手續費，但臨櫃換匯可換得鈔票面額相對彈性，有小面額可供選擇。

另外，為讓民眾可以快速提領外幣，國內多家銀行都有設置外幣ATM，並針對新台幣存款戶提供匯率折讓優惠，在手續費的部分，本行存戶都不需要收取手續費，他行金融卡到台灣銀行、兆豐銀行的外幣ATM提領外幣，也只需要5元的手續費。

若在線上結匯，價格也會再便宜一些，有些銀行也會不定時推出換匯優惠方案。第一銀行即日起至12月31日就推出「美好日常」外匯年終慶活動，提供美元存款及日圓現鈔雙幣優匯，只要於活動期間點選指定優惠連結進行線上交易，即享有申購美元存款最高3.8分、日圓現鈔最高0.08分匯率減碼優惠。若以兌換1萬美元存款及30萬日圓現鈔為例，約可節省新臺幣380元及240元的兌換支出。

也因此，現在也有不少人會採取線上結匯方式，有的銀行APP還可先設定預想要的匯價，一旦到了這個價格，就會通知客戶，就可以趁便宜價格多換一些，並先存入外幣帳戶，等要用時再提領出來。

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