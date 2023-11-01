哈日族樂！日圓換匯10萬多賺4張迪士尼門票　善用結匯優惠價更甜

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台銀日幣現鈔賣出價今日盤中一度見0.2179元的波段新低，之後在0.2182至0.2184元間震盪，也讓哈日族樂起來，尤其忍住沒換匯的人更開心。第一銀行就表示，以換新台幣10萬元來看，今年初日圓現鈔賣出價高點為0.2403元，當時只能換到41萬6146日圓現鈔，今日下午牌告價0.2183元，能換到45萬8085日圓，多出近4.2萬日圓，相當於4張東京迪士尼樂園門票。
當然，想換匯還有更省的作法，除臨櫃換匯之外，還有線上結匯、外幣ATM及外幣帳戶等，一般臨櫃換匯較不划算，匯率以「現金賣出價」計算，在手續費部分，除了台銀、兆豐銀行不需要手續費（機場櫃檯除外，會收100元手續費），多數銀行都會收取大約100元手續費，但臨櫃換匯可換得鈔票面額相對彈性，有小面額可供選擇。
另外，為讓民眾可以快速提領外幣，國內多家銀行都有設置外幣ATM，並針對新台幣存款戶提供匯率折讓優惠，在手續費的部分，本行存戶都不需要收取手續費，他行金融卡到台灣銀行、兆豐銀行的外幣ATM提領外幣，也只需要5元的手續費。
若在線上結匯，價格也會再便宜一些，有些銀行也會不定時推出換匯優惠方案。第一銀行即日起至12月31日就推出「美好日常」外匯年終慶活動，提供美元存款及日圓現鈔雙幣優匯，只要於活動期間點選指定優惠連結進行線上交易，即享有申購美元存款最高3.8分、日圓現鈔最高0.08分匯率減碼優惠。若以兌換1萬美元存款及30萬日圓現鈔為例，約可節省新臺幣380元及240元的兌換支出。
也因此，現在也有不少人會採取線上結匯方式，有的銀行APP還可先設定預想要的匯價，一旦到了這個價格，就會通知客戶，就可以趁便宜價格多換一些，並先存入外幣帳戶，等要用時再提領出來。