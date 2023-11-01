台籃涉賭風暴／職籃涉賭事件越滾越大 田壘：球員應該要自愛
職籃球員涉賭案連環爆，案件越滾越大，差不多已經成為近期每周的例行公事，對此夢想家董事長田壘語重心長地表示，所有在打球的球員都必須潔身自愛，否則自己為新球季付出這麼多、卻付之一炬，很不值得。
記者黃建霖/臺北報導
談到近期的球員涉賭案，田壘表示自己都是透過媒體才知道發生了什麼，其實不太了解事情內幕。但也強調這一定會對籃壇有影響，稱「球員還是要潔身自愛」，也沉重地表示畢竟球員自己都練習了這麼久，發生這樣的事情真的是不應該。
「我覺得球員還是要對自己的工作有一定的尊重」，田壘強調夢想家對這一塊很嚴謹，合約裡面都有要求球員不可以碰這一塊的東西，也相信夢想家球員不會做這種事，笑說：「他們比較喜歡打電動啦！」
而夢想家現役球員方面，球隊老大哥簡浩表示，「要尊重自己，球員要為自己的行為負責，如果你是老將了，那傷害的是你之後的學弟們。」他表示自己對於籃壇的情況了解不多，但看過職棒曾因為假球而受到重傷，雖然知道球迷的心情，但還是希望大家繼續支持台灣籃球。
而林俊吉則說，自己對於這種事情真的不了解，過去也沒聽說過，藉由媒體得知情況，心裡還蠻擔心的，畢竟球員涉賭對於籃壇都會有影響，自己也知道這種事情的嚴重重性。