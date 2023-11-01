蔡允潔爆婚姻危機！1年半沒開機恩愛 為這件事趕老公出門
女星蔡允潔（蔡小潔）和老公Fraser去年5月結婚，同年底生下女兒「小福星」。蔡允潔日前才自爆和老公已經長達1年半都沒有「開機」，正為產後無性慾苦惱。她日前上中天《同學來了》再揭婚姻危機，透露因老公辦事不力，將他趕出家門，連Makiyo都不禁勸她離婚：「妳跟水電工當朋友比較好，什麼都會幫妳做。」
記者黃盈容/綜合報導
蔡允潔表示，因老公辦事不力把他趕出家門，「我每分每秒想的都是女兒跟老公，像我昨天錄完影去買女兒、老公需要的東西，我只拜託我老公做一件事，就是把床圍裝起來」，因女兒前陣子不小心從床上掉下去，蔡允潔自然很重視床圍的事。
豈料，蔡允潔回家後，發現老公床圍沒弄好，她當場氣炸，「我整個火了，我就把床圍全部拆掉說『如果要這樣，我們有什麼好維持的』？」錄影現場眾人聽了都覺得蔡允潔的反應太大，阿Ken也說：「為了這麼小的事情吵架，那不如不要在一起。」
蔡允潔則繼續吐苦水，並解釋爆炸原因：「我昨天是真的受不了，覺得帶小孩又要吵架太累了，我就想以後再遇到這種事情，到底要選擇吵架，還是要選擇不這麼累。」7月剛從婚姻束縛中解脫的Makiyo，聽完不禁立馬勸離：「妳跟水電工當朋友比較好，什麼都會幫妳做。」