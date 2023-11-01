黃尚禾結婚17天升格當爸爸！看李千娜驗孕棒秒哭：吃驚了一陣子
40歲黃尚禾與《少年吔》女主角李千娜因戲生情，交往2年登記結婚，才新婚17天就宣布老婆懷孕的好消息，今（1）日黃尚禾出席三立新戲《美食無間》首映會，談到當爸爸的感覺，黃尚禾承認當時哭了，「千娜在家裡驗出兩條線跑來跟我講，我吃驚了一陣子，不可思議，第1次真的有個生命出現在我面前，很久沒有這樣子有情緒的哭。」
記者羅凌筠／台北報導
李千娜相隔18年再度懷孕，孕肚、頭暈反應嚴重，初期經常臥床，黃尚禾包辦家事，今日還甜蜜透露，手機打開都是查孕婦在不同孕期要吃什麼、備好寶寶歌單，李千娜一對就讀大學的兒女叫黃尚禾「uncle」，黃尚禾說李千娜懷孕的喜事，他有先跟李千娜的爸媽、兒女打聲招呼，詳細內容還是留給李千娜自己跟家人分享。
李千娜懷孕將近4個月，體重瘦2公斤、上圍大1個罩杯，黃尚禾說：「她的胃口越來越有創意，現在生理反應比較大，有時候晚上10點突然要吃麻糬，我就要想辦法，真的感謝有外送。」身邊好友鄭人碩以過來人的經驗告訴他：「當爸爸心臟大顆一點，好好照顧女生。」范少勳也傳訊恭喜他，要黃尚禾有問題都可以問他這個「前輩」。
李千娜是黃尚禾第1個帶回家過年的女生，周遭長輩都很喜歡她。黃尚禾10月與老婆在南港區戶政事務所完成終身大事，他之前因母親身體狀況不好，正是因為那段時間有李千娜在旁陪伴、照顧家人，從而更加認定了這份感情，黃尚禾說：「媽媽前陣子被隔離，千娜親手作食物送來我家，現在媽媽好很多了。」